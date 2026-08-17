Tvåfaldiga svenska mästaren lägger av

Sebastian Stålberg avslutar karriären.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Fostrad i Lerum valde Sebastian Stålberg att flytta till Frölunda redan som U16-spelare. Där etablerade han sig i J20-laget och spelade även ett antal juniorlandskamper för Sverige. Det blev sedan en flytt till USA med spel i NCAA, AHL och ECHL innan han återvände till Sverige fem år senare. Då blev det först en säsong med Rögle BK i Hockeyallsvenskan innan han gjorde en comeback i Frölunda.

Väl hemma i Göteborg blev det succé.

Första säsongen i A-laget gick de hela vägen och vann SM-guld. Det blev totalt sex titlar under tiden i Frölunda med fyra CHL-mästerskap och två SM-guld.

Efter fem säsonger och över 200 hundra matcher i klubben skrev han på för Sport i Finland. Där har 36-åringen nu gjort sex säsonger, med spel även i TPS och nu senast i Kärpät. Sedan säsongen tog slut har forwarden stått klubblös. Nu går Sebastian Stålberg själv ut med att karriären är över och att ett civilt jobb väntar hemma i Göteborg.

" I över 30 år har ishockey varit en extremt stor del av mitt liv. Men nu är det dags att avsluta detta kapitel. Det har varit en fantastisk resa och jag kommer alltid se tillbaka på min karriär med stolthet," skriver han på sin Instagram .