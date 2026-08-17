Bakslaget - Marchand opererad

Brad Marchand riskerar att missa inledningen av nästa säsong.

Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images / USA TODAY Sports

Inga vidare nyheter för ett lag som vill komma tillbaka starkt nästa säsong.

På sociala medier meddelade Florida Panthers-forwarden Brad Marchand nyligen att han har genomgått en operation för att åtgärda en ospecificerad skada. 38-åringen avslöjade nyheten i ett inlägg där han förklarade att han inte kommer kunna delta i sin tidigare lagkamrat Zdeno Charas avskedsmatch i Boston Bruins, som ska spelas i Trencin, Slovakien, den 21 augusti.

Marchand erkände att han försökte bli återställd utan att behöva lägga sig på operationsbordet, men att försöken inte gav något resultat.

– Tyvärr var jag tvungen att operera mig, sade Marchand. Jag försökte lösa det utan operation, men det var tyvärr inte möjligt så det fick bli i sista minuten. Med den tid och rehabilitering jag kommer att behöva kommer jag inte att kunna vara med och spela i matchen.

Det känns märkligt att se Marchand offentliggöra operationen så här sent på sommaren, i synnerhet eftersom veteranforwarden har fortsatt sin sommarträning för fullt – bland annat tillsammans med sin fyraåriga dotter Rue.

Oklar tidsplan efter operationen

Även om Marchand inte uppgav någon tidsplan för sin återkomst kan ett ingrepp så här sent under försäsongen ställa till det inför starten på grundserien 2026–27. Han missade de sista 19 matcherna från den föregående säsongen på grund av en odefinierad skada, men det framgår inte om de två problemen har med varandra att göra. Trots sina skadeproblem var Halifax-sonen en av Panthers mest produktiva spelare med sina 27 mål och 54 poäng på 52 matcher. Han var den enda utespelaren i laget som spelade minst hälften av matcherna och snittade en poäng per match.

Marchand var samtidigt bara en av många nyckelspelare i Panthers trupp som missade betydande tid på grund av skador. Med spelare som Matthew Tkachuk, Sam Reinhart och Anton Lundell borta under långa perioder missade Panthers slutspelsplatsen för första gången sedan säsongen 2018–19 och slutade sjua i Atlantic Division.

Marchand går nu in på den andra säsongen av det sexårskontrakt han skrev på med Florida efter att ha hjälpt laget att bärga Stanley Cup för andra året i rad. Kontraktet har en genomsnittlig träff mot lönetaket (AAV) på 5,25 miljoner dollar och sträcker sig över säsongen 2030–31.

På 1 152 grundseriematcher i NHL-karriären står Marchand noterad för 451 mål och 583 assist, vilket ger totalt 1 034 poäng. Utöver det har han noterats för 158 poäng på 180 slutspelsmatcher.