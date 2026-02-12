I och med att Kanada körde över Finland i deras uppskjutna gruppspelsmatch blir det Tjeckien i kvartsfinal för Sverige.

Sophie Johansson är Hockeysverige.se:s OS-krönikör och ger sin syn på kvartsfinalmotståndet.

Sophie Johansson menar att Damkronorna borde ta rygg på Thea Johansson i OS-kvartsfinalen. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (Montage)

Som jag skrev i min förra krönika ville jag ha Tjeckien i kvartsfinal. Nu blev det så och jag tror att Sveriges spel passar bra mot Tjeckien. Dessutom tror jag inte heller att det sätter lika mycket griller i huvudet på tjejerna när det gäller Tjeckien. Jag tror att det hade varit värre om Sverige skulle fått möta Finland. Nu tror jag att Sverige kan gå in och spela mer ett mer avslappnat spel.

Om jag blickar tillbaka på gruppspelet och Sveriges prestation där tycker jag att dom har gjort det jättebra. Egentligen det vi kunde förvänta oss. Sverige gick in som favoriter och har pallat pressen, vilket är väldigt starkt. Dessutom att laget gjort så pass många mål. Det trodde ingen på förhand med tanke på hur svårt man tidigare haft med just målskyttet.

Spelarna som har varit bäst i Damkronorna

Att det lossnat nu tror jag handlar om att spelarna gått rakare på mål och tagit mer fighter där inne. Varit obekväma, vilket jag inte riktigt har sett tidigare. Nu har man spelat för att göra mål på ett annat sätt. Dessutom är det många i laget som har gjort både mål och poäng, vilket såklart är bra för självförtroendet. Att det inte bara är en spelare man förlitar sig på, utan dom har visat att det faktiskt är flera stycken som kan hänga dit puckarna.

Jag tycker också att det är många i det här laget som stuckit ut i gruppspelet. Lisa Johansson har gjort ett av sina bästa mästerskap. Även Mira Jungåker har varit jättebra liksom Thea Johansson och Hilda Svensson. Trots att Hilda inte riktigt fått det att släppa med målskyttet har hon visat att det är en väldigt skicklig spelare. Kanske att Hanna Olsson skulle kunna ses lite mer på isen. Jag tycker ändå att Hanna är en spelare som ska vara ledande och hon kanske inte riktigt att varit där under grundserien, men jag är säker på att hon kommer ta fram det i slutspelet.

Thea Johansson är svensk skyttedrottning under OS. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det oroar inför OS-kvartsfinalen

Imorgon blir det alltså kvartsfinal mot Tjeckien som kommer från A-gruppen. Självklart har dom en fördel av att ha haft mycket tuffare matcher och har blivit prövade på ett helt annat sätt. Sverige har vunnit alla sina matcher, haft bra powerplay och boxplay, men det kanske inte ha varit en jättehög nivå på matcherna och man har inte blivit prövade än så länge. Klart att det oroar mig lite. Sverige har inte samma tempo i benen som tjeckerna kommer att ha.

Om vi ska se till målvaktsvalet hoppas jag att Ulf Lundberg spelar vidare med Ebba Svensson Träff i målet. Jag tycker att hon visat i matcherna att hon är stabil samtidigt som tjejerna är trygga med henne. Hon har helt enkelt spelat bra och det känns som en trygghet att ha henne där bak.

Damkronorna jagar en plats i medaljmatcherna. Foto: REUTERS/David W Cerny

Imorgon, om Sverige ska slå Tjeckien, krävs det, som Hanna Olsson har uttryckt det, Thea Johansson-hockey. Sverige måste gå rakt på mål. Hårt och enkel. Sedan kommer vi behöva stänga ner deras förstalina med PWHL-spelare och som gjort det väldigt bra.

Nu kommer det också bli viktigt för Uffe Lundberg att matcha rätt spelare på isen. Han har en otroligt viktig roll att få ihop gruppen ute på isen. Jag vill inte se några förändringar i kedjorna eller backparen till en början, men jag vill inte heller att han ska vara rädd att slänga om i fall det inte fungerar.

Och, avslutningsvis, ja, det blir semifinal för Sverige.

