SALO: ”Tycker inte att han ser riktigt frisk och hel ut”

Sverige är klara för kvartsfinal i OS efter att relativt stabilt besegrat Lettland med 5-1. I kvarten väntar ett av favoritlagen i turneringen, USA.

Tommy Salo med spel under tio säsonger i NHL är hockeysverige.se:s OS-krönikör.

Tommy Salo om Victor Hedmans insatser på OS. Foto: Bildbyrån/Ronnie Rönnkvist.

Sverige gjorde ingen jättehöjdarmatch mot Lettland, men ändå det de skulle göra, vilket var att vinna matchen. Sverige övertygade inte, men jag tycker att de gjorde det ganska svårt för letterna. Det var klasskillnad när de forecheckade och dessutom var Sverige mycket bättre med pucken än vad letterna var. Jag tycker inte heller att man släppte till så mycket samtidigt som Jacob Markström var trygg där bak.



Markströms spel lugnade ner allting och såklart var det skönt att man tog ledningen med 2-0. Efter det gjorde han några lugna räddningar här och där, vilket säkert gjorde att det blev lugnt i laget också.



Något jag tänkte en del på under matchen var Victor Hedman. Jag tycker inte att han ser riktigt frisk och hel ut. Han har varit skadad ganska mycket och jag kan tycka att han inte ser lika hungrig ut som tidigare. Jag vet inte om det handlar om att han, som sagt var, varit skadad ganska länge och haft svårt att komma tillbaka efter det.

Han måste spela bra mot USA

Om jag ska se till individuella prestationer i svenska laget så vill jag lyfta Erik Karlsson, Mika Zibanejad och Lucas Raymond. Just Raymond har bra passningar och är hela tiden bra med puck. Jag tycker även Filip Forsberg gjorde ett bra jobb. Jag kan inte förstå hur Sam Hallam tänkte i början av turneringen då han satte Filip som extraspelare. Erik Karlssons assist till Filip vid 3-0 målet var hockeygodis. Erik är så grymt bra med pucken plus att han är en bra skridskoåkare och hittar ytorna som han gjorde då han passade till Filip. Det var ett klassmål och jag har sett att han gjort liknade framspelare tidigare. Hans passningar är grymma när han fått göra lite som han vill i anfallszonen.



Ikväll väntar en helt annan match då Sverige ska möta USA. En match med mer tacklingar och en mer öppen hockey än vad det var mot Lettland. USA och Sverige är två lag som verkligen vill spela hockey. Alla spelare är från NHL och då kommer det också bli mycket fram och tillbaka precis som det är där borta. Hockeyn här i Europa är lite mer defensiv medan det är mer öppet i USA och Kanada. Mer fram och tillbaka-hockey som jag vill kalla det. Dessutom är det många stjärnor i olika laget och de vill gärna ha en mer öppen hockey eftersom det är då de är som bäst. Nu var Lettland lite för dåliga för att dra några växlar, men det kommer såklart bli en bättre hockey i kväll och som jag skrev tidigare var det viktigaste att bara vinna den här matchen.



Om Sverige ska vinna mot USA måste Jacob Markström spela bra. Sverige får inte heller ta för mycket utvisningar eftersom amerikanska lag är väldigt starka i powerplay. Sedan måste man vinna mer tekningar än vad man gjorde igår. Samtidigt måste jag säga att Lettland var ganska bra på tekningar. Powerplay och boxplay kommer bli viktigt och att spela smart. Givetvis måste alla göra ett bra jobb, inte släppa till för enkla chanser och lätta mål. En viktig detalj kommer också vara att hålla USA utanför. Det kommer bli en tuffare match och intressant att se.

Markström blir en nyckel mot USA..

Om Sverige gör rätt saker där ute tror jag att man kommer spela semifinal, men det gäller, som sagt var, att inte bjuda USA på för mycket. Spela snålt, ta vara på chanserna man får, bra boxplay, bra powerplay och ett bra målvaktsspel så har Sverige en jättestor chans att vinna i kväll. Det är verkligen en match jag ser fram emot.









