RÖNNKVIST: Det kan ingen ifrågasätta

Björklöven är tillbaka i SHL efter finalvinsten mot BIK Karlskoga.

Då kan ingen ifrågasätta att de har varit det bästa laget i HockeyAllsvenskan, skriver Ronnie Rönnkvist.

25 års väntan är över. Ånyo får folket i Umeå se SHL-hockey i sin hemmaborg. Ingen kan heller ifrågasätta om det var rätt lag som får ta steget upp. En lysande grundserie som visserligen grusades lite mot slutet, men sedan ett slutspel som har visat att man varit bästa laget i Hockeyallsvenskan 2025/26.

Vad har varit lagets nyckel till avancemanget? Tidigare Björklöven-spelaren Olle Liss sa i en tidigare intervju med hockeysverige.se att han var imponerad över lagets stabilitet. Sant.

Bättre och bredare lag, Framför allt har man fått ihop defensiven, vilket det har varit lite si och så tidigare säsonger. Nu har man helheten, säger Radiosportens Johan Garpenlöv till hockeysverige.se.