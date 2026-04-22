Olle Liss var under sina två och ett halvt år i Umeå en stor profil i Björklöven. Nu följer 33-åringen lagets framfart – där det nu bara krävs en till seger för att gå upp i SHL.

— Nu är Björklöven närmare än laget nästan någonsin varit. Jag tror att det nu är många förväntansfulla själar uppe i Umeå, säger profilen till Hockeysverige.se.

Olle Liss har följt Björklövens framfart i Hockeyallsvenskan – och hoppas att Axel Ottosson blir den stora hjälten.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Är det i dag Björklöven kommer att knacka in den berömda ”spiken i kistan”, eller tänker Bik Karlskoga sätta stopp för det och vända finalserien? En som tror och hoppas på Björklöven är Olle Liss, som själv spelat tre säsonger i ”Löven” och spelat final i Hockeyallsvenskan.

— Man går in i finalerna med målet att stå där som segrare efter sista matchen på säsongen, säger Olle Liss, som kommit hem till Dala-Floda med en guldmedalj från norska mästerskapet runt halsen.

— Det är också vad man har jobbat för hela säsongen och det är väldigt speciellt, så är det. Dessutom är det den roligaste tiden på året när det är slutspel och man hankar sig fram hela vägen till final och så vidare.

Det blir såklart också en speciell press på spelarna i en hockeyallsvensk final, menar Liss.

— Ja, så blir det ju. Det är så mycket på spel. Särskilt i den hockeyallsvenska finalen där man har möjligheten att ta ett kliv upp till den högsta serien i Sverige.

— Det betyder så mycket, inte bara för spelarna som står på isen utan för alla runt omkring och en hel stad. Klart att det då är en press, men det är inte den känslan man går ut med, utan det är med glädje och förhoppningar om att få vara med och göra den här resan.

Hur upplevde du att intresset var för Björklöven under dina år i klubben?

— Det är helt otroligt där uppe, att det är så många som brinner för det. Så länge som Björklöven har varit med där uppe och kämpat för det, år efter år, fortsätter man. Det är ingen som gett upp eller säger ”nej, förra året var chansen” eller ”det här året var vår chans”.

— Man har fortsatt mot samma mål hela tiden. Nu är Björklöven närmare än laget nästan någonsin varit. Jag tror att det nu är många förväntansfulla själar uppe i Umeå.

Olle Liss har följt Björklöven

Olle Liss är imponerad över lagets prestationer i slutspelet och finalserien.

— Jag har sett från början, eller sedan slutet av november, att Björklöven skulle bli laget att slå. Den enda dippen jag egentligen tycker att de haft var under en period av grundserien, när Kalmar började äta upp deras betryggande ledning.

— I kvartsfinal och semifinal har man sedan varit otroligt solida som lag. Björklöven har en helhet som jag inte sett på länge där uppe. Det känns som mitt första år när jag kom dit i början av december, den säsongen som sedan stängdes ner på grund av corona, det går att jämföra lite med den säsongen. Då tycker jag att vi hade ett lag som kunde ha gjort allt och lite till.

— Det känns som att de fått ihop det så den här säsongen också. Jag skulle inte bli alls förvånad om Björklöven tog steget upp. En 3–0-ledning …

— Visst, det ska stängas och det är alltid sista matchen som är svårast. Med det solida spelet de har så har jag svårt att se att det skulle gå på något annat sätt än att Björklöven ska kunna knipa SHL-platsen.

Om Björklöven lyckas ta steget upp till SHL, vem tror du blir lagets stora matchvinnare?

— Jag hoppas det blir (Axel) Ottosson. Lagkaptenen och hemmaspelaren får göra det mäktiga avgörande målet. Det hade varit lite som pricken över i:et.

— Jag tror ändå att de skiter fullständigt i vem som gör det, bara det blir gjort, avslutar Olle Liss med ett skratt.

En längre intervju med Olle Liss kommer på hockeysverige.se framöver.

Source: Olle Liss @ Elite Prospects