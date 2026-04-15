”Garpen”: Därför är det dags för Björklöven

En finalserie mot BIK Karlskoga står mellan Björklöven och SHL. Nu pekar Johan Garpenlöv ut varför det är dags för drömmen att bli verklighet.

– Att ta sig till den här finalen och vinna har aldrig varit lättare för Björklöven, säger Radiosportens expert till hockeysverige.se.

Johan Garpenlöv tror på Björklöven i den allsvenska finalen. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Ofta lockar slutspelet i Hockeyallsvenskan minst lika mycket som SM-slutspelet i SHL. Nu är också Hockeyallsvenskan framme vid finalspelet där Björklöven ikväll börjar hemma mot BIK Karlskoga. En matchserie där Umeå-laget är favoriter och intresset är väldigt stort.

– Spelmässigt tycker jag att Björklöven fått till det defensiva spelet den här säsongen. Det hänger ihop med värvningen av Magnus Bogren och att man lägger ett stort fokus på just defensiven, svarar Johan Garpenlöv då hockeysverige ber honom ge sin syn på vad som gjort att Björklöven spelar final.

– Jag tycker också att det hänger ihop med värvningarna man gjort. Att man kanske inte har gått efter offensiva spetsspelarna lika mycket som man gjort tidigare. Där tycker jag att man förköpt sig tidigare och med det tappat det defensiva spelet och lagspelet.

– Av det jag har sett den här säsongen tycker jag att Björklöven har det bredaste materialet sett över fyra kedjor, sju backar och två målvakter. Dom har det mest kompletta laget av dom båda lagen som är kvar.

I slutspelet har Frans Tuohimaa räddat 94 procent av puckarna för Björklöven. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

Björklöven är kända för att ha en stark offensiv, har man nu fått tulla på den lite i och med att man stärkt upp defensiven?

– Jag tror att Björklöven fått in balansen som man hela tiden har letat efter både i spelet och med laguttagningarna.

– Du måste ha en offensiv för att göra mål och vinna, men du vill samtidigt inte tappa det defensiva spelet och tvärtom. Du vill inte heller bara ha defensiva spelare och svårt att göra mål.

– Du måste ha en balans i det där och i vågskålen har det tidigare varit för mycket på den offensiva sidan som gjort att det vägt över. Då har man tappat i det defensiva. Ska du gå hela vägen och vinna någonting, som Björklöven nu ska göra i Hockeyallsvenskan och ta sig upp, måste du ha det defensiva spelet med dig. Det har dom inte haft tidigare.

– Det kanske även är rätt år för Björklöven att gå upp eftersom MoDo har varit en stor besvikelse den här säsongen. Karlskoga är alltid bra, men inte så mycket bättre än tidigare år. Konkurrensen att ta sig till den här finalen och vinna har aldrig varit lättare för Björklöven än vad den är i år.

Garpenlöv: ”Det är året dom ska göra det”

Hur ser du på nya tränaren, Magnus Bogrens, ledarskap?

– Jag tror att det är ett ledaskap som passar in där med tanke på vart dom ska någonstans. Han är en tydlig tränare som trycker hårt på det defensiva spelet. Att det är viktigt att ha med sig det, sätta det, alla vet vad dom ska göra och så vidare, så jag tror att han varit en stor del av det hela.

– Av det jag sett utav Björklöven den här säsongen är att dom är mycket starkare och har en bättre ledarstruktur i sitt lag än tidigare.

Vilka risker ser du för Björklöven att man ska missa att ta steget upp?

– Historien är en del i den, att Björklöven misslyckats så många gånger att ta sig vidare och vinna sista finalserien.

– Jag vet att även om man har nya lag varje säsong så lever den där historien kvar och dom kommer få frågorna om vad som händer om Karlskoga vinner första matchen och så vidare.

– Sedan är det pressen. Björklöven är jättefavoriter, i alla fall för mig, i den här matchserien. Dom är det bättre laget, ska vinna den här matchserien och det är i år man ska göra det, så det mentala kommer spela en stor roll för Björklöven.

Kan Magnus Bogren ta upp Björklöven till SHL? Foto: Bildbyrån.

Vilka styrkor ser du i Karlskoga?

– För mig är Karlskoga det här laget ingen vill möta. Hårt jobbande, spelar på gränsen och är jobbiga att möta på deras hemmaplan.

– Ofta tycker jag att man får ut mer än vad man har lag för. Jag skulle säga lite som Skellefteå. Man får ut mycket av det man har. En stor eloge till sportchef och tränare i BIK Karlskoga för det.

Är det Björklövens tur att gå upp nu?

– Ja, jag tror att det är dags för Björklöven att göra det. Även om jag inte tror att det kommer bli så lätt är det året dom ska göra det. Gör dom inte det i år så kommer MoDo och Leksand också vara starka nästa säsong, så det blir än svårare då. Därför är det dags för Björklöven att ta sig upp i år, avslutar Johan Garpenlöv.

