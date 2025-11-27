Prenumerera

Logga in
Lassi Lehtinen. Olof Glifford. HV71.

OLAUSSON: För mig är det helt obegripligt

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 förlorar på nytt efter 1-5 hemma i det viktiga bottenmötet mot Örebro.
Efteråt skriver Robin Olausson målvaktssituationen i HV71.

  • Har mycket tålamod har HV med Lassi Lehtinen?
  • Varför låter man inte talangen få chansen?
  • Han är den enda som kan rädda HV71.
  • HV:s stjärnor är helt osynliga.
  • Karlkvist-kedjan är inte bäst i Örebro.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen