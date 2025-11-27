OLAUSSON: För mig är det helt obegripligt
HV71 förlorar på nytt efter 1-5 hemma i det viktiga bottenmötet mot Örebro.
Efteråt skriver Robin Olausson målvaktssituationen i HV71.
- Har mycket tålamod har HV med Lassi Lehtinen?
- Varför låter man inte talangen få chansen?
- Han är den enda som kan rädda HV71.
- HV:s stjärnor är helt osynliga.
- Karlkvist-kedjan är inte bäst i Örebro.
