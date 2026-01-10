OLAUSSON: Glöm alla andra – han är ligans MVP

I match efter match är Jonathan Dahlén avgörande för sitt Timrå.

Därför är det inget snack om saken, Dahlén är SHL:s MVP den här säsongen.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Jag vet att många kommer att lyfta fram Oscar Lindberg som den självklara kandidaten till MVP-priset i SHL den här säsongen efter hans otroliga poängsuccé i Skellefteå. Det är självklart ett bra namn och det går inte att förneka att Lindberg har varit SHL:s bästa spelare.

Men MVP? Nej, det priset borde gå till en annan spelare.

Om man tar det bokstavligt råder det inga tvivel om att Jonathan Dahlén är den mest värdefulla spelaren för sitt lag.