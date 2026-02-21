”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tiden håller på att rinna iväg från HV71. Varje gång de har chansen att gå upp på säker mark lyckas de strula till det.

Om HV spelar som de gjorde i dagens match mot Frölunda har de ingenting i SHL att göra, skriver Robin Olausson.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

När HV71 och Frölunda möts brukar det bli jämna matcher – oavsett tabelläget. Åtta av tio senaste mötena mellan lagen har slutet i uddamålsresultat och det var också upplagt för en häftig match under lördagseftermiddagen. Ett HV71 som har chansen att gå upp på säker mark och sätta rejäl press på Örebro inför deras match i kväll vid en seger. Samtidigt ställdes de mot Frölunda som har halkat rejält på sistone med bara en vinst på de åtta senaste matcherna och vid en förlust riskerade Frölunda att bli passerade av Skellefteå i kväll. Ett desperat HV71 mot ett revanschsuget Frölunda hade potential att bli en klassiker.

Det vi i stället fick se var ett lag som satte krokben för sig själva och gav bort allting.