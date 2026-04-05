Det ska inte kunna gå att vända 0-3 till 4-3 i en slutspelsserie.

Men nu har Rögle lyckats.

Den bedriften ska tillskrivas Dan Tangnes, menar Robin Olausson.

April/Maj 2022.

ZSC Lions, med Rikard Grönborg som tränare, ser ut att gå mot ett säkert guld i den schweiziska ligan. De har vunnit tre raka matcher mot EV Zug och leder finalserien med 3-0 i matcher. Det var med andra ord uppdukat för fest i Zürich och guldet var ju i princip redan säkert.

Men Dan Tagnes ville annat.

EV Zug reste sig och vann match fyra i Zürich med 4-1. Sedan följde de upp det med att återigen vinna med 4-1 på hemmaplan. Därefter vann de återigen borta för att tvinga fram en sjunde och avgörande match. Där vann Zug också med 3-1 för att fullborda den historiska vändningen och i stället för finalförlust hade Tangnes och Zug lyckats vända och ta hem serien med 4-3 i matcher för att kunna titulera sig mästare.

***

Mars/April 2026.

Färjestad, med tidigare Röglecoachen Cam Abbott som tränare, ser ut att enkelt ta sig vidare till semifinal i SM-slutspelet. De har vunnit tre raka matcher mot Rögle leder kvartsfinalen med 3-0 i matcher. Det var uppdukat för fest i Karlstad och FBK-fansen började redan spekulera om semifinalmotståndare.

Men Dan Tangnes ville annat.

Rögle reste sig och vann match fyra i Karlstad med 2-1. Sedan följde de upp med att vinna stort med hela 7-2 på hemmaplan. Därefter vann de återigen borta för att tvinga fram en sjunde och avgörande match. Där vann Rögle i dag med 4-1 för att fullborda den historiska vändningen. I stället för ett floppartat uttåg ur slutspelet lyckades Tangnes och Rögle alltså vända och ta hem serien med 4-3 i matcher som det första laget i svensk hockeyhistoria.

Den här segern måste tillskrivas Dan Tangnes.