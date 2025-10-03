MJÖRNBERG: Vissa poäng är värda mer än andra – rutinen segrade

De tilltänkta bottenlagen i Hockeyettan södra kommer förmodligen inte ta särskilt många poäng från de bättre lagen i serien. Därför blir de inbördes mötena extremt viktiga och Järfälla landade tre oerhört viktiga poäng när rutinen segrade i 3-2-matchen mot Grums.

Häng med på några spaningar från fredagskvällen i Hockeyettan.



Alla ska möta alla och alla poäng är lika mycket värda. Det är en nött klyscha som kommer användas väldigt många gånger nu när Hockeyettan gjorts om till raka 20-lagsserier där lagen möts varsin gång hemma och borta innan allt ska summeras.



Men så är det ju faktiskt inte. Vissa poäng är blytunga. Långt mycket viktigare än andra.



Som de tre pinnar Järfälla lyckades vinna via 3-2 i hemmapremiären mot Grums.



För det är ju så att de två nykomlingarna som tagit med sig division 2-trupper upp i Hockeyettan inte kommer ta särskilt många poäng från lagen som kommer placera sig topp 10 i serien. Det är en realitet och det vet de om. Då blir poängen de kan vinna mot lagen i sin egen härad av tabellen extremt viktiga och ikväll fick Järfälla en smakstart på Hockeyettan-sejouren.



Det var som man hade kunnat förvänta sig, en hafsig match av division 2-hockey där det inte hade varit särskilt förvånande om Grums haft lite trumf på hand i och med de två intensiva matcher värmlänningarna redan hunnit spela mot Borås (förluster 4-6 och 1-3) medan Järfälla ännu inte hunnit skaka försäsongen av sig.



Kanske var det också därför gästerna kunde ta sig fram till en 2-0-ledning i den första perioden. Men i slutändan var det faktiskt rutin och erfarenhet som avgjorde till Järfällas fördel.



Man kan säga mycket om att det är ett gäng trötta veteraner på fel sida om karriärkurvans peak som ska leda laget. Det kanske kommer bli tydligt när tempot skruvas upp och motståndet blir skarpare längre fram i serien, men i matcher som den mot Grums visade det sig tydligt hur viktigt det kan vara med rutin.



Grums gjorde billiga misstag och tillät hemmalaget att skicka in två mål i boxplay. Till exempel.



1-2 fixade Tom Nilsson. Med erfarenhet från 75 Hockeyettan-matcher på meritlistan.



2-2 satte matchens stora förgrundsgestalt Gustav Eurenius som så sent som ifjol spelade allsvenskt med Tingsryd och har gjort dryga 100-talet Hockeyettan matcher för Wings och Väsby.



3-2pucken styrdes in av Daniel Andersson vars meritlista innehåller knappt 500 Hockeyettan-matcher över totalt 16 säsonger.



Och när Grums skulle mobilisera för en kvittering i slutskedet var det Jonathan Rodensjö med närmare 150 Hockeyettan-matcher på kontot som var rutinerad nog att lura Alex Jaakkola rakt i fällan att ta århundradets mest korkade fasthållningsutvisning långt från spelet. Vilket så klart grusade möjligheterna till en slutforcering helt och hållet.



Järfälla visade upp en rutin och erfarenhet som Grums inte hade och kunde vinna på den. Det innebär tre poäng som kanske inte verkar så märkvärdiga i stunden, men som kommer vara oerhört viktiga när serien ska summeras nästa vår.



Det kan vara poängen som skiljer de här två lagen åt vid ett streck i tabellens botten.



För vissa poäng är som sagt mer värda än andra.



* * *



7-1 hemma mot Tyringe i premiären var ingen värdemätare och Karlskrona fortsatte på segertåget med 4-0 i derbyt borta mot Mörrum den här kvällen. Det var så klart ett snäpp upp vad gäller motstånd, men knappast något som vållade det storsatsande gänget några större problem.



Karlskrona hade mer pondus och skarpare killer instinct än vad Mörrum kunde visa upp. Även om de unga laxarna gjorde en del bra grejer saknade de förmågan att ta tillvara på sina lägen. Ska man kunna rå på ett lag i kalibern av Karlskrona måste man vara klinisk. Det var inte Mörrum och därför blev det 0-4 i Jössarinken.



En smakstart på säsongen för Karlskrona så klart. Sex poäng in på kontot och 11-1 i målskillnad talar sitt tydliga språk. Spelet är rappt och med fantasi på ett ganska självklart sätt och ikväll spelade dessutom Fabian Arwidsson riktigt tryggt och stadigt mellan stolparna.



Men det ska bli väldigt kul att se hur laget kan hantera ett motstånd som är vasst på riktigt. Mot både Tyringe och Mörrum har Karlskrona fått styra och ställa, diktera villkoren helt efter eget huvud och därmed kunnat defilera. Men vad som avgör om man redan är the real deal eller inte är hur man hanterar matcherna där motståndaren vill hålla minst lika hårt i taktpinnen som man själva. På det planet har Tyringe och Mörrum inte ens varit i närheten av att utmana.



En indikation på hur starka Karlskrona verkligen är får vi förmodligen på söndag när det väntar en bortamatch mot Borås. Ett motstånd som verkligen blir något att bita i.



För så här långt har Karlskrona imponerat riktigt mycket.



* * *



Särskilt imponerande var däremot inte den haussade storfavoriten Visby/Roma som föll med 1-4 i hemmapremiären mot Tranås. Ögänget lyckades liksom aldrig få fatt i taktpinnen i matchen och gick i fällan att bjuda Tranås på flyhänta spelvändningar.



Det matchavgörande 1-2-målet var som hämtat ur skolboken för hur Tranås spelar när de är som mest framgångsrika. Långt pass upp från back till en fiskande Pontus Eklöf vid bortre blå som direkt levererade pucken vidare till en vindsnabb Kalvyn Watson som i friläge avslutade kliniskt bakom Filip Lindblad. Det handlade om sekunder från egen zon till puck i nät och på det sättet sårade Tranås hemmalaget ordentligt.



Nu kan man säkerligen förklara en del med att Visby/Roma spelat väldigt sparsamt med matcher under försäsongen och inte riktigt visste var de stod någonstans mot Tranås som fått värma upp med en 3-2-seger hemma mot Grästorp i onsdags. Men bristen på fungerande spel och pondusen att verkligen greppa matchen var så klart inte vad publiken ville se från storsatsningen den här premiärkvällen.



* * *



Notabelt ikväll är också att Daniel Fahlström kom tillbaka till Nyköping och fick hålla nollan när Vita Hästen komfortabelt besegrade hemmalaget med 5-0. Det är väl precis så man vill presentera sig när man kommer tillbaka till gamla jaktmarker för att visa upp sig.



* * *



Trevlig helg!

