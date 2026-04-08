MJÖRNBERG: Villiga att ta kampen – då höll de säsongen vid liv

Karlskrona reste sig efter de svaga insatserna hemma mot Visby/Roma och tvingade via 3-2 efter förlängning ute på Gotland fram en fjärde match i finalserien. Slutligen visade de sig villiga att ta kampen.



Det geistlösa gäng av hängbjörkar som lämnade isen i NKT Arena för bara några dagar sedan hade uppenbarligen inte satt sig på båten till Gotland. Det var ett Karlskrona-gäng villigt att ta kampen som klev ut på isen i Visby ishall ikväll och tillslut lyckades tvinga fram en fjärde match efter seger med 3-2 i sudden.



Rent objektivt sett var det här matchseriens så här långt bästa match, med två gäng som vågade gå ut och spela och som turades om att ha initiativ och driva spelet. Klev ett av lagen på i det fysiska spelet var inte det andra sent att stå upp och sekvenserna där lagen turades om att skapa långa anfall i offensiv zon avlöste varandra. Det var bra slutspelshockey helt enkelt och därför kul att det blir en till drabbning lagen emellan imorgon.

Loading ..