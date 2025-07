MJÖRNBERG: Uppstickarna gör serien till ett gastkramande drama

Det har snackats om en klump på tio lag som förväntas göra upp om det på den övre halvan av söderserien säsongen som kommer. Men frågan är om det inte blir ett mer gastkramande drama än så när slutspelsplatserna ska fördelas. Både Mörrum och Västervik har nämligen låtit göra väsen av sig under silly season.



Tingsryd och Vita Hästen är muskulösa nykomlingar som kommer kliva rakt in i Hockeyettan för att konkurrera i toppen. Förhandsfavoriterna kommer heta saker som Visby/Roma, Borås, Mariestad och Karlskrona medan Hanviken, Halmstad, Tranås och HC Dalen är att betrakta som den där typen av vassa uppstickare alla har ganska stor respekt för.



Alla vid sidan av verkar vara överens om att den södra serien kommer bli ett häftigt getingbo med ett rejält gäng lag som ska slåss om det på topp tio.



Men frågan är om det inte kommer kryddas upp ytterligare lite mer än så.



Ju längre silly season har pågått, ju mer har jag fått känslan av att vi nog måste blanda in både Västervik och Mörrum i den där ekvationen också.



Laxarna från Blekinge har förvisso lite mer att bevisa på backsidan (jag antar att det ligger några icke-presenterade signeringar och väser där), men offensivt börjar det efter signeringarna av Troja-produkterna Fabian Hellström och Kevin Engvall se riktigt, riktigt spännande ut.



Bredden för att vara ett lag som slåss på topp fem saknas så klart, men i kombination med förlängningarna av Hampus Johannesson och Rasmus Leijonhielm innebär de två värvningarna att Mörrum har material för att kunna sätta ihop minst två ruggigt vassa kedjor med Hockeyettan-mått mätt.



Det kanske kommer läcka en del bakåt, men Mathias Lönqvist och hans sportgrupp har satt ihop ett material som bygger på fart och kraft och i kombination med Marcus Paulssons ledarskap på bänken ska det bli väldigt intressant att se. Jag förväntar mig ett väldigt framåtlutat och offensivt Mörrum som det kommer vara jobbigt att försvara sig emot. Ett lag som bygger på spelglädje snarare än struktur och som sina bästa dagar kommer skaka om samtliga motståndare.



I fallet Västervik måste jag säga att jag är förvånad över var sportchefen Victor Öhman lyckats få ihop med den lilla peng han har till sitt förfogande. Klubben hade kunnat acceptera en tillvaro där de fick förlita sig på att lyfta upp juniorer och hänga upp skylten ”budgetsatsning pågår” på ishallen, men sportchefen har varit finurlig och byggt ett lag som har potential.



Mycket bygger förstås på att de rutinerade hemvändarna Jacob Tenemyr och Marcus von der Geest orkar vara ledande spelare över 38 omgångar, men här finns också en härlig grupp av spelare som kanske halkat lite snett i karriären, men ändå har stor potential i sig. Hugo Frylén är till exempel en underhållande tekniker och Hampus Pettersson är betydligt vassare än vad han fått visa i HC Dalen. Målvaktsparet Ian Blomquist och Sebastian Andersson är förmodligen ett av Hockeyettans vassaste och på slutet har Västervik dessutom kunnat kapitalisera på Alvestas olycka och biffat upp försvaret med Petter Sjöcrona och Elias Svensson Dervall.



Jag säger inte att Mörrum och Västervik är gäng med en rimlig chans att marschera rakt upp i toppen, men det har byggt lag för att bli häftiga outsiders som kommer konkurrera mer än vi på förhand kanske trodde.



Om något eller några av de tilltänkta topplagen får problem och börjar hacka (och att det blir så någonstans är ju faktiskt mer än bara troligt, snarare givet) kan utmanarna snabbt vara där och stjäla deras plats.



Således, jag tror inte getingbo-begreppet räcker för att beskriva den söderserie som väntar. Det kommer bli ett gastkramande drama över 38 omgångar.

