MJÖRNBERG: Underbart undermålig ishockey

Vallentuna har varit uträknade i botten av den norra serien, men vaknat till liv i elfte timmen. I streckmatchen hemma mot rivalen Wings var det inget snack. Efter 5-1-segern för Vallentuna är det spännande på riktigt i kvalstriden.

I skuggan av Tre kronors OS-mjukstart mot Italien stod precis allt på spel inför ögonen på 72 personer i Vallentuna ishall.



Hemmalaget Vallentuna mot lokalrivalen Wings i en match som helt och hållet kunde avgöra striden vid kvalstrecket i Hockeyettan norra.



Då bjöds det på undermålig ishockey. Eller underbart undermålig ishockey kanske jag borde skriva.



För det finns ändå en väldigt stor charm i det hela när två ruggigt svaga lag som åkt omkring och förlorat i stort sett hela säsongen drabbar samman med väldigt mycket på spel. Det blir genuint.



Man kunde riktigt ta på känslorna när första perioden blev en provkarta i misslyckade passningar, trubbiga avslut och frånvarande markeringsspel. Alla ville, men förmågan fanns inte där. Nerverna hängde uppenbarligen slappt utanpå tröjorna när det inte var många passningar som hittade rätt adress och spelarna inte kunde hitta nätet ens när motståndarna glömde bort att det finns något som heter försvarsspel.



Men när det väl blev lite struktur på matchen var det uppenbart att det var hemmalaget Vallentuna som tog tag i den och var det klart bättre laget. Man hade mycket tydligare sortering i sitt försvarsspel, mer tanke i sitt anfallsspel och framförallt ett betydligt större lugn i sina aktioner ute på banan.