MJÖRNBERG: Succélaget gjorde mycket fel – lyckades vinna ändå

Sagan Halmstad Hammers fortsätter. Trots att laget kom ut helt snett i den första semifinalmatchen mot Karlskrona hittade man en väg fram till en sudden-seger med 3-2 och har nu satt rejäl press på storfavoriten inför fortsättningen.



Det tog i stort sett en och en halv period och ett underläge med 0-2 innan Halmstad ens var i närheten av att få någon form av bett med sin slutspelshockey i NKT Arena.



Det var noll skott på mål i den första perioden. Ett lag som var utspritt över banan och som gav bort hela initiativet till hemmalaget Karlskrona.



Men sagan Halmstad Hammers fortsätter.



Trots att hemmalaget tilläts ta taktpinnen och marschera upp i en 2-0-ledning på ett sätt som skulle ha varit fullständigt moraldödande för de flesta lag lyckades Halmstad hitta en väg in i matchen och vinna den med 3-2 efter förlängning.



Man kan knappast beskriva det som annat än ganska lustigt att Halmstad på många sätt gjorde precis vad man inte skulle göra, men ändå lyckades bärga ytterligare en meriterande seger på bortaplan mot en storfavorit.



Inför matchserien mellan Karlskrona och Halmstad lyfte jag fram disciplin som en nyckelfaktor för båda lagen. Sitt inte i utvisningsbåset. Var noggranna och tappa inte puckarna kring linjerna. Enkel matematik.

Loading ..