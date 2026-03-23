Semifinal-guide: Karlskrona-Halmstad

Det har blivit dags för semifinaler i Hockeyettans södra respektive norra slutspel då fyra lag återstår på respektive slutspelssida. Låt oss djupdyka i den hetta som nu stundar med guider till samtliga matchserier.

Idag: Karlskrona-Halmstad Hammers.



Seriesegrande Karlskrona mot succélaget Halmstad Hammers som gjorde processen kort och svepte storfavoriten Vita Hästen med 3-0 i kvartsfinalspelet. Smaka på den semifinalen i det södra slutspelet. På papperet ser det ut att kunna bli en väldigt intensiv och intressant kamp.



Vi har det unga, hungriga, snabba och finessrika Karlskrona mot den ständiga underdogen Halmstad Hammers. Ett kollektiv där alla chippar in och jobbar för varandra med till synes oändlig arbetskapacitet. Ett möte mellan charmant offensiv och ett lag som gör det mesta av sina resurser och på så sätt har nåt framgång över en längre period.



Karlskrona har efter några synnerligen svaga säsonger äntligen förvaltat sina förutsättningar på bästa sätt och satt ihop ett lag som både spelat underhållande och vägvinnande hockey. Det har byggt på fart och spelare som inom kort kommer ha flyttat vidare till Hockeyallsvenskan. Man vill äga puck och driva sina matcher.



Halmstad å sin sida är ett gäng som jobbar stenhårt, tror på sin melodi och sina bra kvällar kan slå precis vilken motståndare som helst även om pjäserna på det berömda papperet kanske inte betraktas som seriens spetsigaste. Men Halmstad skåpade spelmässigt faktiskt ut Vita Hästen över tre kvartsfinaler och visade att hårt arbete trumfar individuell skicklighet. Samtidigt som Karlskrona gjorde sin som lag betraktat klart bästa match i den fjärde och avgörande kvartsfinalmatchen mot Borås.



Låt oss fundera över några viktiga faktorer inför den matchserie som väntar.

