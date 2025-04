MJÖRNBERG: Stor risk för värdelös lunk – dags för playout-slutspel

Med största sannolikhet kommer Hockeyettan få en ny skepnad till nästa säsong med två 20-lagsserier, men uppgifterna om var strecken kommer vara placerade i tabellerna gör mig ärligt talat väldigt oroad för att det riskerar att bli en värdelös lunk som inte gynnar någon.

Men jag har en lösning på problematiken – ett playout-slutspel!



Igår publicerade pigge bloggaren Krister Holm en artikel där en av personerna ur arbetsgruppen som tagit fram det nya förslaget till serieupplägg trädde fram (förvisso anonymt) och berättade om resonemanget och punkterna som lett fram till det förslag som med största sannolikhet kommer att klubbas igenom i juni.



Den artikeln kan ni med fördel läsa här. Oavsett om ni håller med om argumenten eller inte är det en transparent redogörelse som i alla fall ger en förståelse till hur gruppen har tänkt och resonerat.



Jag studsar dock väldeliga på en sak och det är tanken kring hur slutspelet ska utformas. Från de två serierna med 20 lag i varje ska alltså tio lag (varav 7-10 via play-in) ta sig vidare till slutspelet medan de två sista lagen skickas ner i negativt kval.



Stanna upp och reflektera över den modellen en minut eller två.



Det snackas väldigt mycket om att så många matcher som möjligt ska betyda något och det är ett argument som då och då även förs på tal som positivt angående de raka 20-lagsserierna. Men om tio lag ska gå till slutspel och bara två kvala innebär det åtta lag som hamnar i någon form av ingenmansland där säsongen är slut efter seriespelet.



Det är alldeles för många! Sannolikheten är alldeles för stor att ett stort gäng mellanmjölkslag som varken är starka nog för att kunna nå slutspel eller usla nog för att riskera kval tidigt kör fast i det där ingenmanslandet och vem gynnar det?



Då kommer man över huvud taget inte ifrån grundproblematiken med matcher som inte betyder något. Risken lär vara överhängande att vi vid deadline har avsågade lag som inte har särskilt mycket att spela för och att farsen med klubbar som dumpar sina trupper för att spara pengar tar ny fart nästa vår igen. I ett sådant scenario har man inte förbättrat någonting.



Det kanske är så att man kallt räknat med att lag ska dra sig ur och att det kommer bli betydligt färre lag i serierna (med 16 lag i varje fungerar mekanismen till exempel mycket bättre). Konspirationsteoretikerna har ju redan skaldat högt om att det finns en ”evil masterplan” att en bantning ska ske genom självsanering eftersom ingen vågar ta ett officiellt beslut om det. Men blir det 20-lagsserier kan det här slå helt fel. Rent krasst, det riskerar att bli en fullständigt meningslös serielunk för alldeles för många lag.



Här är det faktiskt upp till klubbarna att agera i tid och motsätta sig upplägget. Det finns fortfarande tid till förändring och DET MÅSTE IN ETT STRECK TILL I TABELLEN.



Men jag ska faktiskt inte vara den som gnäller utan att komma med en konstruktiv lösning på problemet. Jag vet nämligen precis hur man med en enda liten enkel justering skulle kunna få Hockeyettans 20-lagsserier att bli EXTREMT spännande.



Tillåt mig lansera playout-slutspelet.



Pillar man in ett till streck i tabellen mellan lag nummer 12 och 13 kommer tabellen nämligen med största sannolikhet leva hela vägen in i slutomgångarna för de allra flesta lagen.



Ingenmansland blir då bara bestående av två lag när jag tänker lag 1-10 till slutspel (varav 7-10 via play-in), lag 11-12 i ingenmansland och lag 13-20 till playout-slutspel.



I playout-slutspelet får de åtta sämsta lagen helt enkelt göra upp i matchserier om att slippa spela negativt kval mot division 2-lag.



Tillåt mig spalta upp det för att tydliggöra.



1. Slutspel

2. Slutspel

3. Slutspel

4. Slutspel

5. Slutspel

6. Slutspel

—————

7. Play-In

8. Play-In

9. Play-In

10. Play-In

—————

11. Ingenmansland

12. Ingenmansland

—————

13. Playout-slutspel

14. Playout-slutspel

15. Playout-slutspel

16. Playout-slutspel

17. Playout-slutspel

18. Playout-slutspel

19. Playout-slutspel

20. Playout-slutspel



Playout-slutspel 1

Lag 13 – Lag 20

Lag 14 – Lag 19

Lag 15 – Lag 18

Lag 16 – Lag 17



Playout-slutspel 2

Högst rankade förlorare Playout1 – Lägst rankade förlorare Playout1

Näst högst rankade förlorare Playout1 – Näst lägst rankade förlorare Playout1



De två förlorarna tvingas till negativt kval mot division 2-lag.



Ni förstår principen. Det blir ett inverterat slutspel där man som vinnare av en matchserie säkrar Hockeyettan-kontraktet medan förlorarna måste kämpa vidare.



Det finns många fördelar med den typen av upplägg. Som ni förstår kommer det spetsa spänningen i seriespelet något enormt. Det är till exempel ingen långsökt tanke att det kommer finnas många lag som slits mellan hopp och förtvivlan i slutomgångarna där skillnaden mellan Play-In och Playout kan vara någon enstaka poäng. Det finns förutsättningar för streckstrider som lever överallt i tabellen hela vägen in i kaklet och varje tabellposition blir viktig med tanke på hemmaplansfördelar i de olika slutspelen.



Dessutom handlar ju Hockeyettan om utveckling. Unga spelare kommer till ligan för att förberedas för att kunna bli framgångsrika seniorspelare på högre nivå och vad är mer utvecklande än slutspelsmatcher? Det måste ju vara väldigt mycket mer utvecklande att spela matcher som betyder något än att börja med försäsongsträning redan i slutet av februari tänker jag. I det längre perspektivet kan det också vara ett incitament för de lite mindre klubbarna när de ska locka till sig spelare, att de inte blir bortvalda för att de högst troligt inte kommer ha med några roliga matcher att göra när säsongen drar ihop sig.



Det må vara ett negativt slutspel, men jag kan inte se något negativt med att även de mindre klubbarna som kanske aldrig kan komma i närheten av det ”riktiga” slutspelet får några slutspelsmatcher, vara med och känna på hettan och känna att de faktiskt vinner något.



Att 16 lag (åtta från varje serie) skulle vara färdigspelade efter 38 seriematcher där flertalet dessutom riskerar att bli meningslös lunk skulle vara en riktig öken. Kanske rent av döden för Hockeyettan. Med 36 lag till någon form av slutspel kan ligan istället koka.



Klubbar, ta bladet från munnen och ligg på era beslutsfattare nu. Ni kan kalla det för ”Mjörnberg-slutspelet” om ni vill.

