MJÖRNBERG: Ska topplagen verkligen lägga äggen i Trojas korg?

Den skicklige backen Adam Arvedson blir näste spelare att skickas ut på lån från Troja-Ljungby för att agera spets i ett tilltänkt topplag i Hockeyettan. Men är det verkligen en smart väg för lagen som vill vara i topp att förlita sig på kortsiktiga lån?



På ett sätt är det förstås väldigt positivt för klubbar i Hockeyettan att knyta band med den allsvenska jumbon och få tillgång till skickliga spelare under säsongens gång. Men så som situationen ser ut finns det en ganska tydlig baksida också.



Troja-Ljungby gick in i säsongen med en väldigt bred trupp och en ambitiös tanke om att investera för framtiden genom att låna ut kantbollarna för att över tid utvecklas i Hockeyettan. I takt med att resultaten gått emot har dessutom ännu fler spelare kommit att lånas ut till den lägre divisionen.



För den allsvenska klubben är det så klart jättebra, men en befogad fråga att ställa är om ettans toppklubbar verkligen borde ryckas med i den här dansen?



Nästa Troja-spelare att lånas ut till Hockeyettan är fjolårets backgigant Adam Arvedson som de kommande tio dagarna ska spendera sin tid med Mariestad. Han blir på sätt och vis en ersättare till Ivan Zivlak som även han lånades ut från Troja, men kom till Skaraborg i skadat skick och bara har spelat några få matcher.



I Mariestad har man även haft anfallaren Joel Abrahamsson inlånad, men efter tre mål på sju matcher kallades han tillbaka till moderskeppet i Mora i karusellen där Dennis Altörn skeppades tillbaka till Leksand.



Även i Borås är man i Troja-Ljungbys grepp och har av någon outgrundlig anledning funnit sig i ett upplägg där den allsvenska klubben vecka för vecka (dag till dag?) skickar Lucas Käkelä och Jonathan Andersen fram och tillbaka helt och hållet efter eget huvud.



Att lån kuskar fram och tillbaka i sig är inget konstigt, det är så hockeybranschen ser ut numera. Men jag tycker ändå det är lite märkligt att just klubbar som Borås och Mariestad sätter sig i den här typen av situation.

