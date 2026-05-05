MJÖRNBERG: Serieupplägget ändras – lag åker direkt ur, valen återinförs

Det blir ett nytt streck i tabellen, lag kommer åka direkt ur efter playout och de högre rankade klubbarna kommer kunna välja sitt motstånd från både norr och söder i kvartsfinalerna.

De som bestämmer har lyssnat på klubbarna och upplägget i Hockeyettan blir lite, lite bättre nästa säsong.



Gud hör bön. Eliten hör folket. Ligan hör klubbarna.



Ni kan sätta vilken rubrik ni vill på dagens besked från ligaorganisationen Hockeyettan som efter ett möte med klubbarna vid lunchtid kommunicerade väldigt positiva nyheter.



De som bestämmer har lyssnat på de som protesterat och två av de största bristerna med serieupplägget från säsongen som gick kommer att justeras till hösten 26/27.



* Det blir ett nytt streck i tabellen

Det fyra sista lagen i varje serie tvingas spela playout i bäst av fem där förlorarna åker direkt ur. Det blir lag 17 mot lag 20 och lag 18 mot lag 19 i ångestfyllda playoutserier och öppnar samtidigt för fyra nya lag från division 2 till Hockeyettan varje säsong.



* Slutspelsvalen återinförs mellan serierna

Slutspelslagen kommer att få välja sina motståndare i kvartsfinalsteget helt fritt mellan serierna. Det innebär att högre rankade klubbar kan välja en lättare väg genom slutspelet och att lag från söder kan möta lag från norr och vice versa.



Läs en artikel om hela det nya upplägget här



Det här innebär att man tar fram osthyveln snarare än macheten och putsar över repan i lacken med lite färg snarare än lackar om helt och hållet. I min mening hade man kunnat skicka ännu fler lag ner i det negativa kvalet och öppnat slutspelet mellan norr och söder redan från start. Men det är inget snack om att det är förändringar till det bättre.



Genom att placera kvalstrecket efter lag 16 istället för lag 18 kan man förhoppningsvis manövrera bort en aning från det hopplösa ingenmansland som uppstod mellan plats elva och plats 18 (inte minst i söderserien) och som gjorde att många klubbar i stort sett bara spelade av säsongen med meningslösa matcher i över en månads tid. Nu blir det ”bara” sex platser i ingenmansland och förhoppningsvis betydligt mer liv i tabellen långt in i seriespelet.



Greppet att skicka ut fyra lag (vilket ju blir den direkta effekten av det nya systemet) och då automatiskt bjuda in fyra nya från division 2 syresätter serien på ett spännande sätt och kan kanske statuera exempel för Hockeyallsvenskan inför kommande diskussioner. Kan Hockeyettan skicka ut fyra lag varje säsong borde allsvenskan kunna ställa två platser till förfogande i botten av sin tabell. Eller?



Men det som flest kommer glädjas över är förmodligen att slutspelsvalen är tillbaka. Förvisso bara i kvartsfinalsteget (när åtta lag, fyra på varje sidan återstår), men där kommer det öppnas upp så att lagen inte bara får välja sin motståndare, utan dessutom göra det fritt oavsett vilken av serierna motståndarna har spelat i.



Det är något som väldigt många har ropat efter och visar att de som snitsar med seriesystemet faktiskt har lyssnat. Nu kommer högt rankade klubbar på ett helt annat sätt kunna välja sin väg genom slutspelet och ingen kommer kunna säga att de norra lagen får en gräddfil, eller att Hudiksvall för den sakens skull inte testats på vägen till final. Det är väldigt positivt.



Förslaget måste förvisso klubbas av Svenska ishockeyförbundet (dit det nu skickats), men det lär bara vara en formsak. De kommer knappast ställa sig i vägen för ändringar som klubbarna står bakom och som spetsar till serien.



Dagens besked är onekligen ett steg på vägen mot en bättre liga. Det gör Hockeyettan lite, lite bättre inför nästa säsong.

Loading ..