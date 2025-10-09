MJÖRNBERG: Säsongens första (lilla) kris

Onsdagskvällens 0-3 mot Mjölby i ProTrain Arena var tredje raka nederlaget varav det andra i rad mot ett lag man förväntas slå. Nog kan vi börja prata om Mariestad som säsongens första (lilla) krislag.

Samtidigt, Mjölbys och Kungälvs starka framfart kanske skvallrar om att söderserien är jämnare än vi tror?



Seriens maratonlopp är precis i sin linda och fyra spelade matcher är inget vidare underlag att hänga upp en djupgående analys på. Men resultatmässigt kan vi faktiskt konstatera att Mariestad är säsongens första krislag. I alla fall i liten skala.



Gårdagens 0-3 i ProTrain Arena i Mjölby mot ett heroiskt kämpande hemmalag var ytterligare en missräkning för det tilltänkta topplaget som nu endast har lyckats landa två ynkliga poäng på fyra spelade matcher.



Det går att argumentera för att tre av de fyra matcherna spelats på bortaplan och att i alla fall Vita Hästen och HC Dalen varit riktigt prominent motstånd. Men rent krasst, ska man vara ett lag för toppen är Huddinge och Mjölby lag man ska slå oavsett om spelet sitter eller inte. Och det har man inte lyckats med.



I premiären borta mot Vita Hästen tappade man en 2-0-ledning i den tredje perioden, mot både HC Dalen och Huddinge föll laget ihop fullständigt i den andra perioden och i gårdagens möte med Mjölby var det uppenbart att tankarna smög sig på och att laget då tappade slagkraften när den offensiva utdelningen uteblev.



Det ser ut som att Mariestad-spelarna inte hittat balansen mellan att komma rätt i den nya strukturen som hemvändartränaren Karl Helmersson försökt implementera och att släppa loss offensivt. Det blir mer tänka än agera på många gubbar och i takt med att resultaten grinat emot tycks laget också bli mer och mer skört.



Efter en stark start igår bleknade laget mer och mer ju längre matchen gick. Mike Sjöberg i Mjölby-kassen gjorde några utmärkta räddningar, hemmatränaren Björn Tholander Olsson tog en tidig timeout när han tyckte att hans spelare kom ifrån matchplanen och när Mariestad inte fick utdelning föll de spelmässigt tillbaka. Offensiven blev trubbig och defensivt var man faktiskt lite väl blöta vid flera tillfällen.



Nyförvärv som Jeremias Lindewall och Karl Umegård gör skickliga individuella grejer, men är inte spelarna som demonstrerar att de tänker ta klivet fram och bära laget. Attityden saknades över hela linjen och när det matchas hårt på de tilltänkta offensiva byggstenarna blir det ett problem att de kulturbärare man har kvar efter sommarens många unga frånfall spelar långt ner i laget.



När Mariestad skulle komma ut i den tredje perioden och gasa (0-1 får ändå betraktas som ett steg framåt efter de mittaktsdebacle man svarat för mot både HC Dalen och Huddinge) var det istället Mjölby som spände ut bröstet och tog tag i taktpinnen. Mentalt hade Mariestad inget svar på det och det är klart att det är där problemet sitter.



De initialt svaga resultaten har fått laget att grubbla och på lördag väntar nu en svår hemmamatch mot ex-allsvenska Tingsryd. Förlust där och laget får en hel vecka på sig att fundera innan Mörrum kommer på besök helgen därpå. Då kan vi börja snacka kris på riktigt. För varje poäng som tappas blir en poäng som måste jagas ikapp mot de andra tilltänkta topplagen.



Men kanske är det så att Hockeyettan södra är en jämnare serie än vad vi velat ge den cred för på förhand?



Kungälvs imponerande smakstart (poäng igår igen efter strafförlust 4-5 borta mot Grästorp), Mariestads problem med ”mindre” lag och Mjölbys starka säsongsstart gör det i alla fall lockande att tänka i de banorna.



Man kan knappast säga något annat än att Mjölby följde upp sin spelmässigt klart stabila premiär (förlust 2-3) borta mot Tranås med en ännu starkare hemmapremiär. 3-0 mot Mariestad imponerade.



Visst var det smått komiskt att se hur laget efter Tholander Olssons tidiga timeout under några minuter knappt vågade röra sig på offensiv sida om rödlinjen och visst borde man kunna fylla på med mer folk när möjligheterna att spelvända uppenbarar sig. Det är ett ganska trubbigt lag som kommer att behöva bygga sin offensiva tuppkam under året. Men samtidigt är det ett gäng som vet sina begränsningar, som förstår att det inte är rimligt att de ska vara spelförande ens på hemmaplan mot ett lag som Mariestad och som spelar därefter.



När hemmalaget slutade be om ursäkt för sig ungefär halvvägs in i första perioden svängde matchbilden mer och mer över till deras fördel. Kollektivet har spelat ihop länge och kämpade mycket mer för varandra än vad Mariestad gjorde. När hemmalaget hittade balansen mellan att kliva på i press och att bara ställa upp och styra lyckades de neutralisera Mariestads framstötar riktigt bra. I kombination med en Mike Sjöberg som för dagen hade bestämt sig för att det var igenspikat och stängt (”Jag hade tänkt byta ut Mike till nästa match, men det blir ju svårt” skrockade tränaren efteråt) blev det utslagsgivande.



Att hemmalaget dessutom kaxade upp sig och återgick till det aggressiva sätt att spela som man kommer vilja praktisera mot ”sämre” lag snarare än att avvakta och styra i öppningen av den tredje perioden visar också att man läste matchbilden synnerligen väl från tränarbänken. När Mariestad som gått ganska hårt på några spetsar kroknade blev den smartaste vägen framåt för ett Mjölby som socialdemokratiskt rullade på sitt manskap hela matchen att kliva hårdare. Lite av en taktisk triumf skulle man väl kunna säga.



Krislag eller ej, 3-0 hemma mot Mariestad är ett väldigt meriterande resultat för Mjölby och det hemvävda gänget behöver på intet sätt be om ursäkt för den segern. Det var tre välförtjänta poäng och kanske såg vi också tendenser till spelare som kan kliva fram ur det lite grå kollektivet och bli offensiva ledare. Edvin Lundqvist fick bli tvåmålsskytt i sin 200e Mjölby-match, David Lindholm hittade nätet för andra matchen i rad och Christoffer Rapp tog ett stort ansvar med sitt aggressiva allround-spel.



Bortsett då från Mike Sjöberg som var direkt magisk i kassen. Och Mariestads bekymmer åsido fick laget faktiskt också ett positivt besked igår. Efter några jobbiga matcher klev även Victor Olsson fram med riktigt starkt målvaktsspel och visade att han kan vara en stabil etta för sitt lag. Det kommer bli viktigt när skaraborgarna ska försöka vända den negativa trenden framåt.

