MJÖRNBERG: Passionerat mot nytt kontrakt

Det satt långt inne för ett trubbigt Falu IF som tillslut kunde vinna med 2-1 (efter förlängning) mot ett Piteå utan Tomas Holmström-effekt och Wings red på en våg av passion till 5-2 hemma mot Strömsbro. Nu är nya Hockeyettan-kontrakt nära.



När Oliver Pentler direktbombade in 2-1-pucken i förlängningsspelet var det så kliniskt det kan bli. Ett imponerande avslut med både kraft och precision. Tyvärr var det inte alls representativt för hur Falu IF såg ut i övrigt i den så viktiga matchen hemma mot Piteå. För hade man inte varit så hopplöst trubbiga hade man kunnat utnyttja sitt bitvis ganska stora spelövertag och klä samtliga tre poäng av sina gäster.



Piteå fick ingen Tomas Holmström-effekt alls den här helgen. 4-1 mot Clemensnäs direkt efter tränarbytet var en formsak, men under en helg i Dalarna har laget fortsatt bli avslöjat som ett fuskbygge utan självförtroende. Mot topplaget Borlänge hade man egentligen inget att sätta emot under lördagen (förlust 3-7) och i Lugnets ishall i Falun visade man bara glimtvis att det finns en vass offensiv potential i laget.



Det var knappast något snack om att Piteå visade upp en skickligare och mer kreativ anfallshockey när de fick fäste i motståndarnas zon, men man lyckades etablera den typen av spel på tok för sällan. Det är uppenbart att en spelare som Oskar Lundkvist verkligen saknar lekkamraten Viggo Nordström från ifjol och att det där sista lilla extra inte har utkristalliserat sig hos de spelare som kommit in inför den här säsongen.



I egen zon är det fortsatt väldigt förvirrat och hade det inte varit för kombinationen av Faluns väldiga ineffektivitet och piggt målvaktsspel av Albin Edlund hade söndagens tillställning varit avgjord inom ordinarie tid. Poängdifferensen upp till slutspelsplats är fortfarande långt ifrån ointaglig, men som det ser ut är det faktiskt tveksamt om lite Tomas Holmström-glädje kommer kunna få det hela att vända. Piteå spelar inte som ett lag som har i slutspel att göra.

Loading ..