MJÖRNBERG: Lånecirkus, backförstärkningar och motivationsbrist

När Karlskrona lånar in den spetsige forwarden Joel Abrahamsson blir de hans tredje klubb i Hockeyettan den här säsongen. Lånecirkusen är igång igen…och Tranås borde nypa HC Dalens elaka backar.



Med succéforwarden Kalle Carlsson på skadelistan och som något av ett frågetecken inför säsongens viktigaste del har Karlskrona hittat en riktigt bra stand-in när man lånar in forwarden Joel Abrahamsson från Moras organisation för resten av säsongen. Sportchefen Hampus Melén säkrar därmed både en bredd och en eventuell extra spets inför pushen klubben ska göra mot Hockeyallsvenskan.



Forwarden må vara ung (bara 19 år fyllda) och komma från juniorhockeyn, men har tidigare under säsongen snabbt acklimatiserat sig till att vara en vass målskytt för Mariestad och stabil karaktärsspelare för HC Dalen.



”Han är extremt genombrottsstark med sin fart och tyngd, där sticker han verkligen ut” beskrevs han till exempel av HC Dalens sportchef Oscar Josefsson i ”Spelare för spelare: HC Dalen” här på Hockeysverige för bara några veckor sedan.



Bra för KHK således. Men negativt för svensk hockey.

Loading ..