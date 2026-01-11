Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i HC Dalen enligt sportchefen Oscar Josefsson.



Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Efter många framgångsrika år i rollen som den ettriga uppstickaren, det brunkiga laget som kom långt på arbetsvilja och lagmoral, ville HC Dalen flytta fram positionerna en aning till den här säsongen. Utan att överge det man kallar för sitt Dalen-dna, det vill säga det pardonlösa arbetet, ville man bli lite mer spelskickliga. Men det har inte fallit särskilt väl ut.



– Vi förändrade inte så mycket spelmässigt, men vi tog in en annan typ av spelare som gjorde att vi har kunnat äga de flesta matcherna. Det innebär att de målchanser vi släpper till har varit annorlunda än vad de har varit innan och det har straffat oss på ett sätt som vi inte är vana vid. Det är klart att vi inte har ett spelsystem som bygger på att vi ska göra misstag, men har du pucken är det lättare att göra misstag än om du inte har den. Du kan tappa din gubbe och gå bort dig och räkna fel, men jag tror att missar du någonting blir det farligare om du har pucken väldigt mycket, reflekterar sportchefen Oscar Josefsson.



– Vi gillar att slå ur underläge och vi satte oss kanske i en position inför säsongen där vi inte var lika mycket i underläge. Sen skulle jag nog inte påstå att det är därför vi har hamnat där vi har hamnat, men det är klart att det blir en annan självbild kanske.

Oscar Josefsson. Foto: Pelle Börjesson/Bildbyrån





Att ni velat flytta fram positionerna, vad har det inneburit att du tittat på för spelare?

– Det har varit att kombinera vårt dna med skicklighet, det vill säga en bra mix. Om man tittar på backsidan hade vi kvar de som varit vårt dna, Sebastian Ehrenflod och Gustav Särenborg, men adderade mer puckskicklighet. Rent offensivt tycker vi…jag ska inte säga att vi varit trubbiga tidigare år, men vi har varit ganska slätstrukna och det har funkat bra. Vi har överpresterat rent statistiskt över tid och det har vi gjort genom att vi har byggt upp ett bra självförtroende defensivt. Offensivt ville vi ha lite mer skicklighet i Jesper Törnberg och Victor Lindman, men han var skadad hela försäsongen och kom aldrig riktigt igång. Det är klart att den positionen var viktig utifrån tänkt funktion. Ska jag rannsaka mig själv har det saknats lite tyngd, där är vi lite tunna tycker jag. Där kanske jag ska vara ärlig och säga att vi saknat lite kilon.



Resultatet har blivit en höst av svajiga resultat där laget fallit längre och längre bort från slutspelsstrecket, men man vägrar ge loppet helt och hållet förlorat. Nyligen värvade man hem Nils Juntorp från Borås, signerade veteranbacken Daniel Glad över nästa säsong och förstärkte med den allsvenska målvakten Isak Mantler. Allt för att göra en sista push för att nå slutspel.



– En rejäl utmaning har vi ju satt oss i och vi har satts på prov ordentligt som grupp och som lag. Så enkelt är det. Vi kom snett in i det, tyvärr är det så och det har satt sina spår. Det är klart att självförtroende påverkar allt du gör därute. Det påverkar om du gör mål, det påverkar hur du agerar i en närkamp, det är en helhet. Så vi har blivit riktigt utmanade i år, så är det, konstaterar sportchefen.



Hur skulle du beskriva pushen ni ska göra här i januari?

– Vi ska vinna allt. Vi är medvetna om att vi måste vinna allt som är kvar i januari för att ens överleva månaden. Det är pushen. Vi vet om att andra kommer att förlora, det är ingenting vi kan påverka dock. Vi gör det för att sända ett budskap att vi inte är nöjda där vi är. Vi tror på det vi gör och det tycker jag att vi visar genom detta.



Även om utvecklingen och de sportsliga resultaten kanske inte varit de förväntade så här långt den här säsongen är laget på Smedjehovs is ändå klart intressant på flera olika sätt även den här vintern. Men vad är det för herrar som fyller truppen? Det har blivit dags att låta sportchef Oscar Josefsson reflektera över sitt spelargalleri. Här är HC Dalen 25/26, spelare för spelare.