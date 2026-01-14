MJÖRNBERG: Imponerande 13 raka utan att imponera

När Tingsryd vann en ganska slätstruken historia i Borås med 2-1 innebar det 13e raka segern och laget har smugit under radarn hela vägen till en position där serieseger inte är orimligt. Imponerande utan att imponera på sitt sätt. Men det finns ändå mönster som måste brytas om säsongen ska bli lång.



Tingsryd radade upp sin 13e raka seger, gjorde därmed ett rejält ryck i tabellen gentemot kvällens motståndare Borås och har faktiskt smugit så smidigt under radarn att det inte är orimligt att börja prata om möjligheten till serieseger. Det är ett urstarkt facit av smålänningarna som gång på gång hittar vägar till segrar i de jämna matcherna.



Men rent krasst har det ju sällan sett särskilt övertygande ut. Det kan låta paradoxalt, men Tingsryd har seglat upp som ett solklart topplag i den södra serien utan att vara mycket att se över huvud taget. Det gör att det blir mycket att fundera på för oss som står vid sidan av och försöker få ett grepp om ex-allsvenskarna.



På papperet kan värvningen av Tim Dackell vara svår att riktigt förstå sig på. Om man nu tänker sig att försöka göra en push och gå långt i ett slutspel, vilket ju borde vara hela premissen för att över huvud taget värva, annars kan man låta bli. Varför då plocka in en tekniker som så sent som ifjol fick spela division 2 och vars absolut största brister finns i egen zon? Den position på banan där man måste vara som mest noggrann i ett slutspel.



Men efter att ha klurat på det en sväng och bevittnat trollgubbens Tingsryd-debut mot Borås är det kanske inte så dumt ändå.





