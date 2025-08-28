MJÖRNBERG: Hybris och tappat självförtroende – ibland betyder försäsongen mycket

Resultat och insatser i försäsongsmatcher betyder i regel väldigt lite. Men för vissa lag kan det ändå betyda betydligt mer än för andra. Det gäller att inte få hybris, eller för den delen att urholka allt självförtroende.



Försäsongen är ung och man ska inte dra några som helst slutsatser av resultaten i träningsmatcherna. Det är en klyscha jag till hundra procent ställer mig bakom. Eller ja, i alla fall till 95 procent.



Försäsongsmatcherna lever sitt eget liv, lagen ligger i olika faser träningsmässigt, har fokuserat på olika detaljer i sitt spel och kan vara mer eller mindre slitna. Det är bara dumt att låsa sig för mycket vid enskilda resultat, eller ens hur spelet ser ut i enskilda matcher. Det är något helt annat än riktiga matcher när poäng står på spel.



Men ibland kan det faktiskt betyda något. Rent mentalt finns det lag som kan påverkas så väl positivt som negativt av en försäsong. Då tänker jag på de som får hybris och de som gräver sig djupare och djupare ner i ett svagt självförtroende.



Ett gott exempel som ofta tas upp för att påvisa hur lite försäsongen egentligen säger om slutprodukten är IK Oskarshamn säsongen 09/10. Den säsongen vann laget allt på försäsongen för att sedan sluta tvärsist i Hockeyallsvenskan. Fullständigt akterseglade av alla andra lag i tabellen. Hockeyettan-kuriosa är för övrigt att Mariestads nuvarande sportchef Carl Johansson som spelare gjorde matcher för det där på papperet ganska skapliga förlorarlaget (som i slutändan klarade sig kvar via seger i kvalserien).



Men det är ganska uppenbart att försäsongen den gången skapade något som rent psykologiskt inte var klubben till gagn när seriespelet drog igång. Lite den fällan ser jag faktiskt som en risk för årets nykomling Norrtälje nu när Hockeyettans försäsong dragit igång.



Den ystra klubben som spelade i division 3 så sent som säsongen 23/24 kommer upp med en division 2-trupp i släptåg och egentligen väldigt lite kunskap om vad Hockeyettan innebär och vad ligan kräver. Nu har man inlett försäsongen med två fina skalper i form av 3-0 mot Järfälla och 4-1 mot Enköping.



Det är förstås kul att det går bra och det kan aldrig vara dåligt att vinna, men här måste man vara på tårna och från ledarhåll väldigt uppmärksamma så att det inte skapas en undermedveten tanke i truppen om att ”jaha, det var sån här klass det var på Hockeyettan”. Att man tänker att det jobb man lägger ner räcker till istället för att växla upp. Då kan det bli rullgardin ner när säsongen väl drar igång.



Man måste ta i beaktande att motståndet har kommit från två lag som högst troligt kommer hålla till i Hockeyettans absoluta botten och att Norrtäljes resultat därmed inte säger något alls. I nästa match väntar ytterligare svagt motstånd i form av Wings och hela försäsongsprogrammet är fyllt av möten med ganska beskedliga motståndare. Det skulle kunna bygga en falsk bild av vad som krävs i ligan. Någon svidande förlust vore nog att föredra framför en lång och glädjande segerrad. För att hålla det nya gänget på jorden. En reality check så att säga.



Jag säger inte att det blir så, bara att det är viktigt att se till så att det inte smyger sig in någon hybris i truppen.



Desto mer dystert är det förstås om vi istället vänder blicken mot Norrtäljes första träningsmotståndare Enköping. Deras försäsong är oerhört viktig ur en mental aspekt och det har inte startat bra.



1-4 mot Norrtälje och 1-2 mot Vallentuna kan man väl skaka av sig med den klassiska sägningen om att resultaten på försäsongen spelar noll roll. Men i det här sammanhanget kommer klubben från en säsong där målskyttet var ett gigantiskt problem. Man kunde helt enkelt inte få in pucken hur hårt man än kämpade ifjol. Nu är laget till vissa delar ombyggt och entusiasmen större, men målen har inte kommit.



Trots att laget enligt uppgift skapat en hel del chanser i de här matcherna har avsluten varit för svaga och målen uteblivit. Två mål på två matcher mot lag som kan förväntas hålla till på den norra seriens undre halva är inte en utdelning som gör under för självförtroendet.



Med tanke på var Enköping kommer ifrån kan det lätt bli en självuppfyllande profetia att laget inte kan göra mål om puckarna inte trillar in nu heller. För varje missat försäsongsavslut riskerar man att urholka självförtroendet och tron på att man faktiskt kan lyckas.



Det skulle behövas en rejäl islossning. Gärna redan nästa onsdag mot Järfälla.



Så försäsongen och dess resultat betyder generellt väldigt lite, men för vissa lag är betydelsen faktiskt ändå ganska stor.

