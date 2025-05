MJÖRNBERG: Fredagslådan – de som byggt en karriär på att spela tufft

De burdusa krafterna som betyder mycket för ligan, en keeper som borde kunna kliva fram som uttalad etta och unga tränare som kan använda Hockeyettan som trampolin. Det är några av ämnena i veckans nattliga fredagslåda…



Starten av långhelgen har präglats av några, låt oss kalla dem burdusa kontrakteringar.



Boden förlängde med Henri Tamminen, Brödernas/Väsby landade en ny kråka med Filip Rydström och Tingsryd lyckas locka hem Växjö-produkten Simon Svensson som gjort sig ett Hockeyettan-namn med Mariestad från Norge.



Det är tre spelare som står för något annat än det tjusiga. Som aldrig lägger några fingrar emellan och som säkert kommer skrämma upp en och annan motståndare till vintern.



Låt oss kort och gott kalla dem tuffingar. Det är spelare som gör mig lite upprymd om jag ska vara helt ärlig.



Både finländske Tamminen och stockholmaren Rydström har väl haft sin beskärda del av kontroverser under sina år i Hockeyettan. Psykbryt som lett till avstängningar. Det har väl inte alltid varit så vackert, men det är så det kan bli ibland när man spelar den typen av roll för sitt lag.



Samtidigt vittnar rapporterna om att Tamminen betydde oerhört mycket för fjolårets unga Boden-lag i omklädningsrummet och Rydström kan tänkas få ta en ordentlig ledarroll ute i Väsby kommande vinter nu när hamburgergänget tvingas bygga om totalt och satsa yngre.



Jag misstänker att det kan bli något liknande i Tingsryd. Laget kommer så klart bli betydligt vassare än vad det just nu i skrivande stund är på papperet, men det blir ändå ett gäng som kommer kunna beskrivas med klyschan ”ungt och utvecklingsbart”. I det läget kommer en stabil, hård och tuff back som Simon Svensson komma helt och fullt till sin rätt. Han har varit ute och sett sig om och kommer nu tillbaka till Småland med en rejäl dos rutin.



Hockeyettan behöver, i en liga som bara blir yngre och yngre och fokuserar väldigt mycket på fart och skicklighet, verkligen den här typen av spelare också. Rutinerade killar som gjort sig en karriär på att spela hårt.



Det skulle behövas fler sådana in i ligan faktiskt.



Det får mig osökt att tänka på Anthon Eriksson. Forwarden som efter ett gästspel i moderklubben Asplöven avslutade den gångna säsongen i danska Aalborg Pirates, men som kanske framförallt gjort sig känd som en fantastisk energispelare i Västerås.



Han vore onekligen en väldigt vettig värvning för många av de tilltänkta topplagen i Hockeyettan.



* * *



Fokus kring Hudiksvall har så här långt under silly season kommit att hamna på spelarförlusterna. Inte så konstigt så klart. Att spetsar som Marcus Limpar Lantz, Filip Lander, Karl Umegård, Adam Byström Johansson och förstekeepern Adam Ohre lämnar är minst sagt kännbart.



Men under fredagskvällen bjöd klubben i alla fall på vad som knappast kan sägas vara något annat än en väldigt positiv nyhet. Den danske juniorlandslagsmålvakten Kristers Steinbergs som under den gångna säsongen var inlånad från Brynäs blir Hudiksvalls spelare kommande säsong.



I vintras spelade den unge dansken en väldigt tydlig andrafiol bakom Adam Ohre, men han förnekade sig inte en enda gång och hade en lysande statistik över sina åtta seriematcher. I slutspelet visade han dessutom starka nerver när han fick hoppa in, inte minst i semifinalspelet mot Sundsvall, och spelade på en oerhört hög nivå.



Att Hudiksvall får jobba vidare med Steinbergs är väldigt positivt och frågar ni mig borde man göra det utifrån premissen att det är han som ska vara förstekeeper. Det finns så mycket potential där att han borde få den möjligheten och rent krasst kommer de rutinerade målvakter som har skickligheten att kunna övertrumfa honom förmodligen inte vara särskilt intresserade av att spela i Hockeyettan.



Det är svårt att tolka ord i skrift, men sportchef Lars ”Lillis” Lövbloms uttalande i pressmeddelandet att ”Vi tittar nu efter en målvakt till som ska bilda par med Kristers” låter lite som att man går på jakt efter en målvakt som kan komplettera och sporra snarare än tvärtom. Jag hoppas att det är så.



Det skulle vara väldigt spännande att se Steinbergs med förtroendet som förstekeepern i storsatsningen.



* * *



I samma geografiska region måste jag säga att det var en liten ögonbrynshöjare att spetsforwarden Filip Wiberg valde att förlänga med Sundsvall.



Efter 23 mål i seriespelet och ytterligare sju på tio seriematcher borde han ha varit högvilt för de allsvenska klubbarna. Men han trivs uppenbarligen bra nog i Sundsvall för att välja att stanna.



Med tanke på att kedjekamraten Sebastian Kaijser valt att lämna för ett äventyr i Norge är det en blytung kontraktering för Sundsvall. Wibergs kråka på kontrakt gör att de kan fortsätta ha ambitionerna att utmana i tabelltoppen.



* * *



Adam Bengtsson (31) blir näste unga tränare in i Hockeyettan när han hoppar på sitt första riktiga senioruppdrag och tar över Tingsryd. Utan att veta särskilt mycket om honom mer än att han gjort ett gediget jobb i Rögles J20 under två år är det kul att kunna konstatera att tränarmarknaden mer och mer börjar öppnas för de yngre förmågorna och att även klubbar som aspirerar på att vara med på den övre halvan vågar gå den vägen.



Filip Algeman (32) gör succé med Hudiksvall och Sebastian Fuchs (28) hade äran att ta över Piteå från och med fjolåret. Utöver det kan konstateras att Tobias Jansson (29) gjort ett gediget jobb med Örnsköldsvik, Liam Wallström (27) imponerar i Borlänge och inför kommande säsong har både Vallentuna och Grästorp valt att gå samma väg via kontrakteringarna av Kjell-Ivar Lundholm (29) respektive Emil Bihorac (32).



Unga fräscha idéer flödar in i ligan som mer och mer börjar bli en trampolin även för tränare på samma sätt som för spelare.



Nu blir Adam Bengtsson näste yngling in i elden och med tanke på vilka förväntningar Tingsryd kommer ha på sina axlar är det bara att hoppas att det finns ett tålamod hos ledningen. Minns Hampus Sylvegård i Vimmerby. Första säsongen gick det oerhört tungt, men klubben valde att behålla honom trots att det knorrades bland fansen.



År två lyfte han klubben till Hockeyallsvenskan.



* * *



Som brukligt på fredagarna släppte jag och maestro Skoglund en podd (#362 Hallå, de kommer köpa en ny) under dagen.



Där snackar vi om IK Panterns konkursansökan, ett eventuellt stundande kaos, vad som händer med Hudiksvalls satsning, Karl Umegårds övergång ur alla vinklar, det urvattnade med supporterspelare, en viktig hemvändare, ryktet om den ultradefensiva drömvärvningen, Hampus Meléns Troja-“erbjudande”, några burdusa kontrakteringar, att köpa myten om sig själv, Tingsryds Växjö-lutning, ett galleri av unga tränare, Halmstads inslagna väg och en hel del annat. Ni hittar avsnittet i poddapparna eller här.



* * *



Trevlig helg!

