MJÖRNBERG: Ett bra lag – men är det rätt lag?

Att bygga ett bra lag är inte alltid samma sak som att bygga rätt lag. Genom att satsa hårt på spelare som står precis på gränsen till Hockeyallsvenskan riskerar Karlskrona att underminera sin konkurrenskraft över längre tid. Det riskerar att bli alldeles för mycket tillbaka till ruta ett varje säsong.



Låt oss försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt.



Har Hampus Melén byggt ett bra och spännande lag i Karlskrona? Svaret på den frågan är tveklöst ja. Det ser riktigt intressant ut.



Men är det ett lag som kommer gynna föreningen på lite längre sikt? Nej, där måste jag ställa mig betydligt mer tveksam. Faktum är att det lagbygge som ska försvara de orangea färgerna på isen till hösten snarare ser huvudlöst kortsiktigt ut.



Jag har varit inne på det tidigare. Efter att man sparkat Magnus Sundquist och trotjänarna Alexander Bergström och Filip Cruseman lämnat hade klubben alla möjligheter i världen att ta sig bort från de kortsiktiga ettårssatsningarna och faktiskt bygga något lite mer hållbart på sikt med en ny modern tränare som skulle kunna vara i NKT Arena i många år och utvecklas tillsammans med ett ungt och spännande lag. En ny stomme skulle kunna ta form.



Nu blir det inte alls så. För stanna upp en stund och reflektera över värvningarna.



Viktor och Axel Smeds, Joel Ratkovic Berndtsson, Kalle Carlsson, Elias Sjöström och Hannes Lindström (samt Oskar Hassel som ryktas in från Vimmerby). Vad det gänget har gemensamt är att de varit uppe på högre nivå utan att riktigt få det att lossna. Att de beöver en extra push i ryggen för att ta sig tillbaka uppåt snabbast möjligt och vill använda Karlskrona som språngbräda. Lite samma sak gäller Liam Engström och Lukas Sjöblom från fjolårstruppen. Samtliga sitter nu i Blekinge på ettårskontrakt.



Den enda anledningen till att någon av de nämnda spelarna skulle vara kvar i Karlskrona även nästa säsong är att de misslyckas i vinter. De vill ju vidare. Målet är högre nivå och Karlskrona ska vara vägen dit.



Ni förstår var jag landar med det här resonemanget. Hampus Melén har byggt ett fantastiskt spännande lag, men lyckas spelarna så som det är tänkt kommer Karlskrona kastas tillbaka till ruta ett inför nästa säsong igen. Det kan bli svårt att bygga en vass stomme av spelare som är i föreningen över en längre tid med nuvarande filosofi.



Med andra ord, det ser återigen ut som en sådan där ettårssatsning utan långsiktig röd tråd som klubben gjort sig känd för under sina år i Hockeyettan. Och att Karlskrona ska ta klivet upp är ärligt talat ett väldigt optimistiskt långskott. Historien visar ju tydligt att det är lag som lyckas bygga kring en skaplig kontinuitet och är med och utmanar långt in på säsongen många gånger i rad som slutligen tar sig upp. KHK checkar inte någon av de boxarna.



De kommer med det material som finns till hands säkerligen göra en stark sportslig säsong, men så som hierarkin och upplägget ser ut i svensk hockey innebär det inte särskilt troligt en mäktig framgång.



Jag tror helt enkelt inte att typen av ”på gränsen till Hockeyallsvenskan”-spelare är melodin för KHK. Det riskerar att bli lite för mycket deja vu och tillbaka till ruta ett över det inför säsongerna.



Jag kanske är snett ute i den analysen, men känslan är att Karlskrona hade ett gyllene läge att reflekterande ta ett kliv tillbaka och staka ut en mer långsiktig plan, men att man inte alls har tagit tillvara på den.



Så ett bra lag? Självfallet.



Men rätt lag? Ytterst tveksamt.



