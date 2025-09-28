MJÖRNBERG: En smygpremiär som gav väldigt blandade intryck

Det blev ”bara” 6-4 till Borås över Grums när Hockeyettan hade smygpremiär på söndagskvällen. Det kanske kan kallas för en klassisk premiärmatch när värmlänningarna fick sig en rejäl lektion i Hockeyettan-hockey och topptippade Borås helt och hållet tappade ödmjukheten.



Åker man till en premiär mot en på papperet övermäktig motståndare för att parkera bussen måste man hålla nollan intakt i mer än knappa två minuter. Det mäktade inte Grums med. Värmlänningarna hamnade mjukt på rygg av Jonathan Andersen som kunde sätta 1-0 till Borås efter 1.37 och där någonstans sattes tonen för hela matchen.



Nykomlingen Grums var lite för tagna av stundens allvar i den första perioden och Borås fullständigt överlägsna.



Man kan med tilltvingat kritiskt perspektiv tycka att några av Borås mer spelskickliga spelare blev lite väl sköna på utsidan när de kände hur överlägsna de var. Men det stod ändå 3-0 efter den första perioden och Grums förmådde inte skapa något alls i offensiv väg. Det blev väldigt tydligt med en gång att det var ett lag byggt för den absoluta toppen och en nykomling med en division 2-trupp som möttes.



Att Grums under matchens andra halva kunde komma upp i banan och skapa både chanser och mål handlade förstås till viss del om att de gaskade upp sig och vågade spela ut, men framförallt handlade det om att Borås slappnade av efter att ha klivit upp i en komfortabel ledning. När de tappade ödmjukheten satte de sig i dumma situationer och det blev inte så lite svajigt. Men även om det kom ett gäng reduceringar var det egentligen aldrig särskilt mycket fara på taket. Klasskillnaden var för stor.



Inför matchen sa Grums-tränaren Johan Erkgärds något i stil med att laget skulle ha fått sig en rejäl lärdom av vad Hockeyettan är efter de sex inledande perioderna mot Borås (lagen möts ju i de två första matcherna). Jag tror det räckte med kvällens tre. Det blev en reality check som man nu får knåda och försöka göra det mest kloka av. Uppenbarligen vägde värmlänningarna (precis som väntat ska sägas) alldeles för lätt även när de hade siktet inställt på att försvara sig under matchens första halva.



Borås å sin sida får rannsaka sig själva. Det borde ha stått 6-0 snarare än 4-0 en bit in i den andra perioden och att man därifrån släppte upp sin motståndare till skenbar spänning måste betraktas som direkt svagt. Det är tränare Christer Nylund garanterat inte alls nöjd med även om hans lag tveklöst var bäst på isen sett till 60 spelade minuter.



6-4 är så att säga vad det är. Jag tror vi kan kalla det hela för en klassisk premiär där det mesta kunde hända.



Det är inte i matcherna mot Borås och deras gelikar Grums kan förväntas vinna sina poäng och för Borås del var det nog mest bara skönt att kunna städa av en match som alla förväntade sig att de lätt skulle vinna.



Men några specifika intryck tar jag med mig från den här smygpremiäraftonen.



* I Noah Wolf, Jonatan Andersen och Nils Juntorp ser tränaren Christer Nylund ut att ha hittat en riktigt spännande lina. Tre skridskostarka spelare med förmågan att borra ner huvudet att ta pucken till mål. Där några av lagkamraterna tenderade att fastna lite på utsidan hände det hela tiden saker när trion var inne på isen. Det var Borås överlägset mest lysande line och gjorde framförallt ett väldigt imponerande intryck när Borås trampade gasen i botten i den första perioden. Ett köttigt gäng med tydlig poängpotential.



* Hugo Ek Koskela spenderade inledningen av sin juniorkarriär i Grums och Hockeyettan-debuterade för klubben säsongen 18/19. Ikväll fick han skicka in sitt första tävlingsmål för Borås med just Grums som motståndare. Det blev som en liten story i sig. Men viktigast av allt var så klart att forwarden fick mullra dit en tidig puck med sitt patenterade direktskott. Han är värvad till Borås för att göra skillnad som målskytt och då var det så klart väldigt viktigt för honom att kunna få utdelning direkt.



* Backen Ivan Zivlak lär Borås-publiken inte få se särskilt mycket av framöver. 23-åringen tillhör ju Troja-Ljungby, men den allsvenska klubben tyckte det passade bra att låna ut honom under sin roadtrip till norra Sverige då han varit skadad under försäsongen. Att döma av Zivlaks spelskickliga framträdande i Borås premiärmatch kommer dock Ljungby-gänget inom kort känna behov av att ha honom på den högre nivån. Bitvis gjorde den store backen lite som han ville med pucken i offensiv zon och belönades också med att bli målskytt.



* I Grums var det många som växte under matchens gång, men framförallt var det så klart Joel Nyman som stod ut. Han är truppens bästa spelare och han agerade också som en sådan i den här matchen. Han var inblandad i det mesta av det bästa Grums lyckades åstadkomma och kommer bli väldigt viktig för laget den här säsongen.



* Cred ikväll också till domaren Edvard Lindström som avstod från att använda Hockeyettans nymodighet ”videogranskning”. Det hade varit så lätt för honom att vilja titta en gång extra (det är ju sagt att domarna ska få göra det när det handlar om situationer som kan leda till ett större straff) på situationen där Grums storväxte J20-back Gustav Jardeby tacklade en låg Philip Svensson i huvudtrakten. Med Lindström stod bra placerad, vågade efter lite konferens med sina linjemän lita på sin magkänsla och höll fast vid sin initiala tanke om en tvåa. Ett i mitt tycke helt korrekt domslut och vi slapp en trist videogranskning i en match som knappast hade tjänat på mer avbrott i det skedet. Mycket väl hanterat av rättsskiparen.



När han väl tog tillfället i akt att använda nymodigheten i samband med Sebastian Lövgrens matchstraff i den tredjeperioden gick det dessutom föredömligt fort (kanske tack vare att det var ganska tydliga tv-bilder i Borås fina produktion). Så den här premiäraftonen finns inget att anmärka på videogranskningen från Wish.

