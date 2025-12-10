MJÖRNBERG: En sällsynt häftig kraftmätning

Hudiksvall 1-0-besegrade Sundsvall på bortaplan i en tät och jämn drabbning som garanterat var efterlängtad för båda lagen. Den typen av tuffa kamper är de inte bortskämda med i den norra serien och det syntes tydligt i inställning och kampvilja.

Häng med på några tankar från kvällen i Hockeyettan.



Tränaren Filip Algeman konstaterade förvisso krasst inför matchen att det knappast avgörs i en derbymatch mot Sundsvall i december vilka som tar klivet upp i Hockeyallsvenskan till våren. Vilket ju är Hudiksvalls uttalade målsättning. Men visst var det tydligt att kvällens match var ett välkommet avbrott i lunken för båda lagen.



Den norra Hockeyettan håller ingen vidare kvalitet sett över 20 lag den här säsongen och det går långt mellan matcherna där topplagen verkligen testas. Både Sundsvall och Hudiksvall kommer ofta undan med att gå på en halv skridsko, fuska lite i viktiga moment och ha tankarna på annat håll. Det räcker för det mesta till segrar ändå. Men det är klart att spelarna törstar efter matcher där de får mäta sig med jämlikar och verkligen spänna musklerna.



Den första perioden i kvällens derby var en ren fröjd. Två lag som gick ut och gasade. Långa spelsekvenser utan spelavbrott. En kraftmätning med skicklighet i botten. Som om båda lagen gått och väntat på den här typen av match.



Efter att Hudiksvall avgått med 1-0-segern är det svårt att skaka av sig känslan av att det är ju så här Hockeyettan-hockey ska vara. Lag som Hudiksvall och Sundsvall borde inte behöva vänta till slutspelet för att få spela den här typen av matcher var och varannan kväll. Men serien är vad den är och därför var det kul att se båda gängen göra det mesta av möjligheten att mäta sig.

