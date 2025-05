MJÖRNBERG: En orimlig ögonbrynshöjare…eller?

Att Hudiksvalls interne poängkung och klart bäste målgörare Karl Umegård väljer att bryta upp från klubben som prenumererar på kval- och finalplatser för att flytta i sidled till ett betydligt mindre framgångsrikt Mariestad kan framstå som en orimlig ögonbrynshöjare. Men kanske är det inte så konstigt…



Spetsforwarden Karl Umegård byter Hudiksvall mot Mariestad. Det är utan tvekan en av de riktigt stora ögonbrynshöjarna så här långt under Hockeyettans silly season. På papperet finns så att säga inga rimliga anledningar att göra den flytten.



För varför byta en stor roll i ett lag som kan betala bra och i stort sett kan räkna med att prenumerera på den där åtråvärda finalplatsen mot ett gäng som ska tråckla sig igenom en knöligt tuff söderserie och vars utsikter att nå finalen nästa vår knappast kan beskrivas som annat än väldigt tunna?



Men om vi skrapar lite mer på ytan. Umegård har gjort två säsonger i Hudiksvall. Han har haft en fin utveckling och gjort det väldigt bra. Men i slutspelet försvann han från rampljuset. Bortsett från den fullständigt meningslösa 9-0-pucken i första åttondelsfinalen mot Kalix gjorde Umegård inte ett enda mål i slutspelet. Det är ganska uppseendeväckande för en spelare som manglade dit 22 puckar under seriespelet. I finalserien fick han med sig två ynka assistpinnar och var poänglös i de tre avslutande matcherna när allt skulle avgöras.



Ett halvdant slutspel definierar inte en spelare. Speciellt inte en ung sådan med framtiden för sig, men det är inte heller långsökt att tänka sig att den uteblivna leveransen skulle kunna ligga till grund för en viss ovilja hos sportchefen Lars ”Lillis” Lövblom att lassa upp det fetaste av kontrakt i Hudiksvall.



Vi snackar ändå om en sportchef som gillar att gå sin egen väg och till exempel fullständigt osentimentalt valde att tacka av spjutspetsar som Alexander Bjurström, Samuel Eriksson och Hannes Lindström inför den gångna säsongen.



Och för att vända på resonemanget. Mariestad är ju alls inga fattiglappar. Med Hockeyettan-mått mätt snarare en klubb som kan betala ganska bra för en stjärna. Speciellt nu när trotjänarna Tobias Aronsson och Jesper Lindén lämnat skeppet. Därtill finns nu också en riktigt stor roll att ta för en spelare som Karl Umegård. Han kan vara med och fylla ett tomrum som uppstått i Mariehus Arena och klubben behövde den här typen av transferbomb efter de tunga förlusterna av sina kulturbärare.



Ser man övergången i det ljuset är den inte alls lika orimlig som den kan te sig vid en första anblick.



Det här blir också en härlig utmaning för Umegård. Han har visat under sina säsonger i Hudiksvall hur offensivt begåvad han är och borde kunna passa bra in i sättet Mariestad spelar hockey.



Klubbytet innebär också ett byte av serie och söderserien kommer vara synnerligen tuff till vintern. Där finns inte, likt i den norra, en massa utfyllnadsgäng som det går att pilla in en massa bonuspinnar mot. För att ligga högt i poängligor och göra avtryck i södern måste man vara bra på riktigt.



Flytten till Mariestad kommer inte bara tvinga spetsforwarden att bekänna färg, den kommer också härda honom och erbjuda viktig utveckling inför framtiden.



Så att han står mer redo som den där poänggaranten han ska vara nästa gång det vankas slutspel.

