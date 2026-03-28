GRÖNLUND: Vilar det en förbannelse över Rögle?

Det är små marginaler som avgör hockeymatcher.

Men nu råder det väl knappt något tvivel om att det vilar en slutspelsförbannelse över Rögle.

Det finns också ett annat, mer konkret problem, att reda ut.



Det är dags för Hampus Sjöström att ta riktigt tuffa beslut.

Gällande några av klubbens allra största.

Kan verkligen alla trotjänare bli kvar – och hur ser Sjöströms status ut?

Rögle har förlorat två raka hemmamatcher mot ett i serien klart sämre lag. Att det skulle bli tufft mot ett Färjestad som är i stark form, var nog alla överens om. Men nu talar mycket för att säsongen är över, redan om bara några dagar. Var har det gått fel? Nej, jag är inte omedveten om hur bra lag Färjestad har. Det finns hög kvalitet i alla sektorer, jag tänker inte låtsas som något annat.

Men Rögle har en hög spelarbudget, där man förra säsongen var näst högst i SHL efter HV71 men så klart även en hel del riktigt dugliga spelare.

Därtill har man en riktigt, riktigt bra tränare på SHL-nivå i Dan Tangnes. Men han har inte lyckats få Rögle att se ut som ett riktigt bra slutspelslag.

Låt mig vara tydlig. Jag tycker att laget tillhör de bästa, men det finns mycket mer matchavgörande egenskaper i flera av de andra slutspelslagen. Just nu landar jag nog i att det bara är Malmö som känns mindre redo för att gå långt i slutspelet.

Flera av de viktigaste spelarna i Rögle, med hjärta för klubben, sitter på bra kontrakt med en i förhållande skral produktion som tack för det. Leon Bristedt, Dennis Everberg och Daniel Zaar vill jag singla ut. Du behöver minst en eller två i laget för att det ska känns som Rögle. De är alla grymma personer med en fantastisk bakgrund i Rögle och i andra stora sammanhang.

Då behöver man agera

Men här behöver man hitta mer spets. Enligt min uppfattning är det 34-årige Everberg som är bäst, men samtidigt har han ”bara” producerat 19 poäng denna säsong, inklusive de tre han stod för senast mot Färjestad.

Pratar vi Bristedt har han kommit under fokus för sina matchstraff och tuffa tag ute på isen under säsongen. Men där har du 29 poäng producerade, vilket så klart är helt okej. Men han har satt sitt lag i tuffa situationer genom att dra på sig onödiga utvisningar. Senast i torsdags i den andra perioden mot Färjestad i match två. Vid ställningen 5–1 för hemmalaget åkte han och Daniel Zaar, samt Joakim Nygård i Färjestad.

Därefter tog FBK över matchen fullständigt, även om det inte blev något mål just under det numerära överläget.

Helheten lever inte upp till förväntningarna

Det är ju ”tyvärr” bara förstakedjan med Lubos Horky, Fredrik Olofsson och Felix Nilsson som har imponerat stort. Till nästa säsong lär Nilsson vara förlorad till Nashville Predators-organisation. Då undrar jag vad Hampus Sjöström har på gång. För i år har man åtta spelare som har gjort minst 22 poäng i SHL, men bara en över 40. Det är superviktigt att man tänker om till nästa år och bygger minst två starka kedjor. Det är inte en enda dålig spelare som är ordinarie i Rögle, men det har inte fungerat nog för att producera på den nivån som behövs.

Om inte Rögle kan bryta den här trenden till nästa säsong, genom att göra laget klart spetsigare, så vet jag inte om man ska gå vidare med samma sportsliga ledning. Jag tror nämligen inte att det duger för den engagerade och kunniga hockeypubliken i Ängelholm att man går bakåt.

Vad som är rätt eller fel får väl framtiden utvisa, men jag blir förvånad om Hampus inte är lite under lupp till nästa säsong. En sportchef med ett fint hockeyöga som har hittat många fynd till Rögle, men helheten lever ändå inte upp till förväntnigarna.

Förbannelsen behöver brytas

Frågan är om det behövs bytas i kärnan av laget. Man har börjat få in Fredrik Olofsson som en trygg utgångspunkt både i spelet och ute på isen med ett ledarskap som sprider trygghet.

Men generellt har jag svårt att se att den här spetsen ska räcka i år, eller nästa för den delen. Rögle vill bli en utmanare, men jag ser dem som en outsider i hela slutspelet med det truppbygget man står med just nu. Grundseriesäsongen var med beröm godkänd – men det ser ut att bli ett fiasko att man för andra året i rad nu kan åka ut med dunder och brak i SM-slutspelet. Räcker kärnan med Zaar, Bristedt, Bengtsson och Everberg till?

Där behöver man nog kapa en klubbikon för att göra plats för mer avgörande spetskvaliteter. Även på backsidan kan man få in mer spets i första backpar, men jag tycker det är i toppkedjorna som problemet främst finns.

Oavsett om det står Färjestad eller Malmö på andra sidan, ska skåningarna ha mer att sätta emot än vad de har visat. Det är klart att det går att tydligt peka på spetsproblem i truppen, men nog tusan är det tal om en förbannelse i SM-slutspel för Rögle. I sex, kanske sju år, har Rögle varit ett riktigt bra lag. Det är ett under att man inte har vunnit ännu.