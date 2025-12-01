Så är talangens status – inför JVM-uttagningen

Viggo Gustafsson har saknats med en skada för AIK, med bara dagar kvar till JVM-uttagningen.

Men nu kommer ett besked om backtalangens status.

Viggo Gustafsson har dragits med en skada inför JVM-uttagningen. Foto: Bildbyrån

Redan förra året tog Viggo Gustafsson en plats i det svenska JVM-laget som underårig. Han har således varit högaktuell att ta en plats även i årets trupp.

Men den senaste veckan har 19-åringen dragits med en skada och han missade AIK:s heta match mot BIK Karlskoga i fredags. Därför har det funnits en oro för backen med JVM-uttagningen bara dagar bort.

Nu kommer dock ett lugnande besked om backtalangens status.

”Viggos status är dag till dag. Han är snart tillbaka”, skriver Gustafssons agent Joakim Persson i ett sms till hockeysverige.se.

Det är på fredag den här veckan, femte december, som förbundskaptenen Magnus Hävelid plockar ut den svenska truppen som ska spela Junior-VM i Minnesota runt årsskiftet.

Viggo Gustafsson är på lån hos AIK från HV71 och under hösten har han noterats för 0+6 på 20 matcher i HockeyAllsvenskan. I fjol kom talangen in som en injektion i AIK:s lag på vägen till finalspelet mot Djurgården. I förra årets JVM-turnering stod Gustafsson noterad för 0+3 på sju matcher med Juniorkronorna. I NHL-draften 2024 valdes Tingsrydsprodukten i tredje rundan av Nashville Predators.

Source: Viggo Gustafsson @ Elite Prospects