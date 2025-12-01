Prenumerera

Logga in

Så är talangens status – inför JVM-uttagningen

Author image
Simon Eld
Redaktör och reporter
Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Viggo Gustafsson har saknats med en skada för AIK, med bara dagar kvar till JVM-uttagningen.
Men nu kommer ett besked om backtalangens status.

Viggo Gustafsson.
Viggo Gustafsson har dragits med en skada inför JVM-uttagningen. Foto: Bildbyrån

Redan förra året tog Viggo Gustafsson en plats i det svenska JVM-laget som underårig. Han har således varit högaktuell att ta en plats även i årets trupp.

Men den senaste veckan har 19-åringen dragits med en skada och han missade AIK:s heta match mot BIK Karlskoga i fredags. Därför har det funnits en oro för backen med JVM-uttagningen bara dagar bort.

Nu kommer dock ett lugnande besked om backtalangens status.

”Viggos status är dag till dag. Han är snart tillbaka”, skriver Gustafssons agent Joakim Persson i ett sms till hockeysverige.se.

Det är på fredag den här veckan, femte december, som förbundskaptenen Magnus Hävelid plockar ut den svenska truppen som ska spela Junior-VM i Minnesota runt årsskiftet.

Viggo Gustafsson är på lån hos AIK från HV71 och under hösten har han noterats för 0+6 på 20 matcher i HockeyAllsvenskan. I fjol kom talangen in som en injektion i AIK:s lag på vägen till finalspelet mot Djurgården. I förra årets JVM-turnering stod Gustafsson noterad för 0+3 på sju matcher med Juniorkronorna. I NHL-draften 2024 valdes Tingsrydsprodukten i tredje rundan av Nashville Predators.

Source: Viggo Gustafsson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen