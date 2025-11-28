Fredagens laguppställning kommer med en smäll, både för AIK och Juniorkronorna. Viggo Gustafsson saknas på grund av skada.

Viggo Gustafsson i AIK och under JVM 2025. Foto: Bildbyrån (montage).

Med mindre än en månad till JVM-premiären i Minnesota kommer oroande besked från AIK.

När stockholmslaget ska ladda om efter onsdagens 1–2-förlust mot MoDo saknas nämligen Viggo Gustafsson i laguppställning. Anledningen som listas på det hockeyallsvenska lagets sajt är ”skada” utan någon ytterligare information. In kommer istället Edvin Isén, på nytt, via lån från Tyresö/Hanviken.

Viggo Gustafsson var en av endast tre spelare födda 2006 som spelade JVM redan förra året och väntas därmed bli en viktig spelare, inte minst med den erfarenheten, när turneringen går av stapeln i december. Truppen presenteras av förbundskapten Magnus Hävelid om en vecka (5 december). Senast mot MoDo blev det hela 20 minuters istid för backen som är på lån från SHL och HV71.

AIK har sedan tidigare även backarna Gustav Sjöqvist och Jack York på skadelistan – utöver Christoffer Björk, Daniel Muzito Bagenda och Rasmus Rudslätt.

Source: Viggo Gustafsson @ Elite Prospects