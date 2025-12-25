TV: Han är största retstickan i det svenska JVM-laget
Följ HockeySverige på
Google news
Imorgon drar äntligen JVM igång, när Sverige möter Slovakien i premiären klockan 19:00. Juniorkronorna har ett stjärnfyllt lag – men också ett gäng spelare som sticker ut som retstickor. Här utser landslaget själva vem de tycker är lagets största retsticka.
JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |
Se videon i spelaren ovan.
Den här artikeln handlar om:
Alfons Freij Eddie Genborg Herman Liv Ivar Stenberg Jack Berglund Lucas Pettersson Victor Eklund Victor Johansson Viggo Gustafsson