Sverige säkrade sitt tredje JVM-guld natten mellan måndag och tisdag.

Då var det över 1,2 miljoner tittare som satt uppe och kollade på finalen, meddelar SVT.

Över 1,2 miljoner tittare satt uppe mitt i natten för att se när Sverige vann JVM-guld. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Natten mellan måndag och tisdag skrev årets Juniorkronorna in sig i historieböckerna genom att vinna JVM-guld. Det är Sveriges första tredje JVM-titel på 14 år och blott den tredje genom tiderna.

Trots att matchen började 02:30 mitt i natten, svensk tid, och inte var slut förrän vid 05-tiden på morgonen satt svenska folket bänkade för att följa finalen mot Tjeckien. Enligt SVT:s statistik var det över 1,2 miljoner som tittade på finalen när Sverige vann guld.

– Det är helt otroliga siffror, att var åttonde svensk ser en match som sänds så sent och följer finalen visar vilket enormt engagemang som finns kring Juniorkronorna och att nästan hälften av befolkningen har sett något från turneringen, säger SVT:s sportchef Max Bursell i ett uttalande.

4,5 miljoner såg JVM

SVT uppger också att siffran var betydligt högre än när kanalen sända JVM-finalen 2012. Då startade också matchen 02-tiden och Sverige vann JVM-guld på den tidiga morgonen när Mika Zibanejad avgjorde finalen mot Ryssland.

Enligt SVT var det totalt drygt 4,5 miljoner som tittade på Junior-VM på TV eller SVT Play under turneringens gång.

– Vi är väldigt glada att publiken mer än någonsin tidigare har samlats kring Junior-VM i SVT under jul- och nyårshelgerna, säger Max Bursell.

