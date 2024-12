Juniorkronornas nya målfest: “Banade vägen”

20 mål på tre gruppspelsmatcher.

Det är Juniorkronornas facit efter söndagens 7–5-seger mot Schweiz.

Juniorkronorna tog sin tredje raka seger i JVM. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Sverige fortsätter på den inslagna vägen med att ta komfortabla segrar i JVM. Efter 5–2 i premiären mot Slovakien på annandagen och 8–1 mot Kazakstan för ett par dagar sedan följde Juniorkronorna upp det med att ta ännu en storseger.

Under söndagskvällen besegrades med 7–5.

– Tredjekedjan visar vägen, samtidigt som powerplay var sylvasst. Det var det som banade vägen för segern, säger Viaplays expert Erik Granqvist i tv-sändningen.

“Försöker få oss ur balans”

öppnade matchens målskytte i numerärt överläge, då han överlistade en skymd Elijah Neuenschwander drygt sju minuter in i öppningsakten. Schweiz svarade upp med att sätta hård press på Sverige, något som till slut resulterade i en något turlig kvitteringspuck via Kimo Gruber.

Innan perioden var över hade emellertid Juniorkronorna återtagit ledningen, då den nykomponerade “Norrlandskedjan” med Isac Hedqvist, och först kombinerade fram till ett 2–1-mål, där den sistnämnde var den som rakade in ledningsmålet, innan dundrade in 3–1 i numerärt överläge.

– Det är en hackig period. De drar in oss i deras spel och försöker få oss ur balans, säger Juniorkronornas forward till Viaplay.

– Det är mer prestige för dem än vad det är för oss. För oss är det en vanlig match som vi ska vinna. Vi har 40 minuter kvar att göra något riktigt bra.

Åtta powerplay-mål i matchen

Efter tre insläppta mål på fem skott valde Schweiz att göra ett målvaktsbyte, men det gav ingen direkt effekt för schweizarna. Nära fem minuter in i mittakten utökade David Granberg ledningen till 4–1 efter att Christian Kirsch släppt in pucken vid första stolpen. Halvvägs genom perioden prickade Willander in sitt andra powerplay-mål i matchen och innan mittakten var över hade rakat in 6–1 i efterdyningarna av ett powerplay.

– Musten har gått ur schweizarna, konstaterade Viaplays expert Erik Granqvist efter den andra perioden.

Juniorkronorna slog av på takten i den tredje perioden, vilket Schweiz utnyttjade via ett reduceringsmål i powerplay. När Sverige sedan fick möjligheten i spelformen tog man, för fjärde gången i matchen, chansen då Axel Sandin-Pellikka prickade in sitt första mål och tredje poäng i matchen till 7–2. Powerplay-målen fortsatte därefter att stå som spön i backen, då Schweiz gjorde ytterligare tre powerplaymål i den tredje perioden vilket innebar att totalt åtta mål gjordes i powerplay i matchen.

Sverige avslutar gruppspelet under sena tisdagskvällen, då man ställs mot Tjeckien i vad som kan klassas som en gruppfinal. Beroende på hur tjeckernas rivalmatch mot Slovakien slutar under natten till måndag kan vinnaren av den sista gruppspelsmatchen bli det lag som även vinner gruppen. Vinnaren i gruppen får möta det fjärdeseedade laget i den andra gruppen, medan tvåan ställs mot det tredjeseedade laget.