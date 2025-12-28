Klart bäst i Juniorkronorna: ”Inte ett felbeslut”

Juniorkronorna 4–2-vann mot Schweiz i andra gruppspelsmatchen i JVM. Här plockar hockeysverige.se’s Simon Eld ut de svenska spelarna som stack ut mest.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en premiär där nerverna tog över lite för mycket i inledningen kom Juniorkronorna ut med ett helt annat lugn mot Schweiz. Axlarna på en sådan som Ivar Stenberg, för att ta ett exempel, hade sjunkit rejält och Sverige kunde snurra i offensiv zon för att skapa chanser.

När de där riktigt heta lägena inte kom passade dock Schweiz på att ta över initiativet – med hjälp av ett par utvisningar. Spelvändningen och målet från Eric Nilson var det enda svenskarna kunde ta med sig på riktigt från första perioden, i offensiv väg.

Sverige kunde inte heller vända matchbilden efter den sena utvisningen i första perioden, och i mittenakten var Schweiz klart det bästa laget. Med 56 sekunder kvar på powerplay-spelet i inledningen av tredje var det sedan svenskarnas tur att vända på steken. Viggo Björck fick chansen och pricksköt vid första krysset.

Därifrån märktes det att Juniorkronorna fick energi, och inom kort hade även Lucas Pettersson smällt in 3–2. Jack Berglund blockade även ett skott strax innan, som blev matchavgörande. 4–2 kom även det från Pettersson, men i tom bur.