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Norges deltagande i Junior-VM 2027 var hotat av CAS beslut om Ryssland. Till slut konstaterade IIHF att det var försent att ta in nationen redan till årets mästerskap och att Norge fick behålla sin plats.
Nu har de också släppt sin trupp till årets mästerskap. Som väntat är det också många talanger som till vardags spelar i Sverige som tar plats. Det mest noterbara namnet i årets trupp är Philip Tollefsen. 16-åringen har tagits ut i truppen och ser alltså ut att få debutera i mästerskapet, tre år yngre än de äldsta.
Förra året var pappa Ole-Kristian Tollefsen huvudtränare, det kommer han däremot inte att vara den här gången.
Bland de stora namnen finns Tinus Luc Koblar som var en ledande spelare för Norge i Hockey-VM förra våren. Även Mikkel Eriksen kommer att vara en toppspelare för nationen, precis som Niklas Aaram-Olsen, som lämnade Örebro Hockey inför den här säsongen.
Norges trupp till junior-VM 2027
Målvakter
Maximillian Vatn Aas – Färjestad
Olivers Freimanis – Stavanger Oilers
Felix Timraz-Westin – Växjö Lakers
Backar
Sondre Berg – Storhamar
Axel Eker Christoffersen – Leksand
Noah Sandø Gagnås – Nidaros
Alexander Moltu Kiønig – Des Moines Buccaneers
Fredrik Tunge Lunde – Fargo Force
Marius Määttänen – Vålerenga
Nils Sunde – Frisk Asker
Philip Tollefsen – Färjestad
Forwards
Niklas Aaram-Olsen – Boston University
Niclas Kylevik Ekeland – Stavanger Oilers
Mikkel Eriksen – Färjestad
Jonas Frostestad Gulbrandsen – Sarnia Sting
Tor Elis Viking Hansson – Skellefteå
Birk Hjelmås – Stavanger Oilers
Ola Hyldmo – Modo
August Jones-Nilsson – Linköping
Casper Kjølmoen – Luleå
Tinus Luc Koblar – Rögle
Mathias Wetlesen Lierhagen – Timrå
Tobias Aase Stensland – Mora
Romeo Edvardsen Sørensen – Färjestad
Linus Loob Trygg – Färjestad