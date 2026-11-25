Philip Tollefsen ska spela Junior-VM för Norge.

Foto: Martin Jansson.

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Norges deltagande i Junior-VM 2027 var hotat av CAS beslut om Ryssland. Till slut konstaterade IIHF att det var försent att ta in nationen redan till årets mästerskap och att Norge fick behålla sin plats.

Nu har de också släppt sin trupp till årets mästerskap. Som väntat är det också många talanger som till vardags spelar i Sverige som tar plats. Det mest noterbara namnet i årets trupp är Philip Tollefsen. 16-åringen har tagits ut i truppen och ser alltså ut att få debutera i mästerskapet, tre år yngre än de äldsta.

Förra året var pappa Ole-Kristian Tollefsen huvudtränare, det kommer han däremot inte att vara den här gången.

Bland de stora namnen finns Tinus Luc Koblar som var en ledande spelare för Norge i Hockey-VM förra våren. Även Mikkel Eriksen kommer att vara en toppspelare för nationen, precis som Niklas Aaram-Olsen, som lämnade Örebro Hockey inför den här säsongen.

Norges trupp till junior-VM 2027

Målvakter

Maximillian Vatn Aas – Färjestad

Olivers Freimanis – Stavanger Oilers

Felix Timraz-Westin – Växjö Lakers

Backar

Sondre Berg – Storhamar

Axel Eker Christoffersen – Leksand

Noah Sandø Gagnås – Nidaros

Alexander Moltu Kiønig – Des Moines Buccaneers

Fredrik Tunge Lunde – Fargo Force

Marius Määttänen – Vålerenga

Nils Sunde – Frisk Asker

Philip Tollefsen – Färjestad

Forwards

Niklas Aaram-Olsen – Boston University

Niclas Kylevik Ekeland – Stavanger Oilers

Mikkel Eriksen – Färjestad

Jonas Frostestad Gulbrandsen – Sarnia Sting

Tor Elis Viking Hansson – Skellefteå

Birk Hjelmås – Stavanger Oilers

Ola Hyldmo – Modo

August Jones-Nilsson – Linköping

Casper Kjølmoen – Luleå

Tinus Luc Koblar – Rögle

Mathias Wetlesen Lierhagen – Timrå

Tobias Aase Stensland – Mora

Romeo Edvardsen Sørensen – Färjestad

Linus Loob Trygg – Färjestad