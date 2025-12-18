Skickar hem stortalanger – med en vecka till JVM-premiär

Tre spelare som valdes i förstarundan av NHL-draften lämnas ute av Kanada.

Det beskedet lämnar det urstarka JVM-laget på torsdagen.

Jake O’Brien valdes som nummer åtta i NHL-draften © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Sverige och Kanada möttes i natt i den första av tre träningsmatcher inför JVM. Då vann Kanada med 2–1, och det var toppspelarna i Brady Martin och Gavin McKenna som klev fram.

Gavin McKenna tippas gå etta i sommarens draft, men får rejäl konkurrens av Ivar Stenberg om positionen. I somras gick Brady Martin som femma i draften och har gjort NHL-debut i höst, men har mest spelat i OHL för Soo Greyhounds hittills under säsongen.

Stortalangerna utelämnas

Men redan med två träningsmatcher kvar har man nu valt att skära i truppen, och tagit bort tre spelare.

Det är stortalanger som lämnas ute.

Först och främst gäller det Jake O’Brien, 18, som gick som åtta i draften i somras, som får åka hem.

Men också Jackson Smith, som också gick tidigt i den första rundan i somras, nekas spel i JVM. 06:an Marek Vanacker, forward som draftades 2024 som spelare 27 av Chicago Blackhawks, är den tredje som lämnas utanför.