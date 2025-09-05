Två av de största turneringarna inom internationell ishockey kommer att hållas i Québec City. Nu meddelar Hockey Canada att staden kommer att stå värd för både dam-VM 2027 och junior-VM 2029.

Hockey Canadas Katherine Henderson till vänster tillsammans med representanter för Trois-Rivieres och Québec City under tillkännagivandet av att dam-VM 2027 och JVM 2029 ska spelas i städerna. Foto: THE CANADIAN PRESS/Alamy

Videotron Centre väntas bli huvudarenan för turneringarna och är en perfekt plats för att visa upp några av de mest spännande matcherna på den internationella scenen. De passionerade fansen har skapat fantastiska atmosfärer både inom herr- och damhockeyn. Under Professional Women’s Hockey Leagues Takeover Tour förra säsongen fanns 18 259 personer i arenan när Montreal Victoire mötte Ottawa Charge i februari.

”Att stå värd för IIHF-mästerskap i Kanada är ett enormt privilegium”, säger Katherine Henderson, president och VD för Hockey Canada, i ett pressmeddelande. ”Vi är glada över att vårt damlandslag och juniorlandslag får möjlighet att tävla om medaljer på hemmaplan inför passionerade fans, och vi ser fram emot att välkomna åskådare till Québec 2027 och 2029.”

VM för damer 2027 blir första gången Québec arrangerar turneringen.

Som det ser ut nu blir dam-VM 2027 den första gången Kanada står värd för turneringen sedan USA snuvade dem på guldet i Brampton 2023. Platsen och datumen för dam-VM 2026 har ännu inte fastställts, eftersom förhandlingar pågår mellan IIHF och PWHL kring spelschemat för att undvika krockar med PWHL-säsongen. Ligan planerar redan för ett längre uppehåll under vinter-OS i februari.

JVM 2029 spelas i Québec City och Trois-Rivieres

2027 blir tionde gången Kanada arrangerar dam-VM. Hemmanationen har vunnit guld sex gånger och tagit silver vid de tre övriga tillfällena turneringen spelats på kanadensisk is tidigare.

När det gäller JVM blir detta första gången turneringen hålls i provinsen sedan Montréal var medarrangör 2017, då USA tog guld. Montréal var även medarrangör till Toronto 2015. Québec City stod för ett antal matcher under 1977 års turnering, men 2029 blir första gången staden står som huvudvärd för evenemanget. Trois-Rivieres, en och en halv timme sydväst om Québec, kommer att stå som medvärd. Matcherna i grupp B kommer därmed spelas i

Turneringen 2029 blir tjugonde gången som Kanada antingen arrangerar eller är medarrangör för junior-VM. Alberta står även som värd för junior-VM 2027. Åtta av Kanadas 20 guldmedaljer i turneringen har tagits på hemmaplan.

Där arrangeras JVM 2026 till 2029