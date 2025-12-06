Oliwer Sjöström är poängbästa juniorback i Hockeyallsvenskan och ligger femma i backarnas poängliga.

Trots det nobbades han från en plats i den svenska JVM-truppen.

– Jag tycker att jag har gjort det som jag kunnat och den här gången räckte det inte, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Oliwer Sjöström. Foto: Bildbyrån

Med sina 18 poäng på 23 matcher i Hockeyallsvenskan är Oliwer Sjöström den överlägset poängbäste juniorbacken i ligan den här säsongen.

18-åringen är även serieledande Björklövens poängbäste back och ligger femma i backarnas totala poängliga. Faktum är att han är den poängbäste juniorbacken i svensk elithockey just nu, SHL och Hockeyettan inkluderat.

Det räcker dock inte för att Sjöström ska ta en plats i den svenska JVM-truppen. I går kom beskedet att han inte är en av de åtta backarna som finns med i den svenska truppen.

– Jag följde presskonferensen. Och det är ju så, det är åtta backar som ska dit. Den här gången var jag inte tillräckligt bra enligt huvudcoachen och staben. Så det är inget att lägga fokus på. Nu är det fullt fokus på Löven. Göra klart den här säsongen och se till att vi går upp till SHL, säger Sjöström till Västerbottens-Kuriren.

Har chansen att spela JVM nästa år

Sjöström är född 2007 och har således möjligheten att spela turneringen även nästa år.

– Det är så klart skönt. Man behöver inte ta det här lika hårt. Det har varit ett mål länge. Jag har sedan i somras försökt ta en plats i det här laget. Jag tycker att jag har gjort det som jag kunnat och den här gången räckte det inte. Så det är bara att ta nya tag till nästa år och visa att jag ska ha platsen då, säger han.

18-åringen har ännu inte haft någon dialog med förbundskaptenerna i Juniorkronorna kring beslutet att lämna honom utanför truppen.

– Jag får väl se om de ringer nu eller under helgen. Annars är det bara att köra på och visa att de har fel. Det är det som man ska göra efter en sån här grej. Det är bara att fortsätta kämpa och visa.

Oliwer Sjöström tillhör Luleå och är utlånad till Björklöven den här säsongen. 18-åringen har avtal med SHL-klubben till 2028.

Source: Oliwer Sjöström @ Elite Prospects