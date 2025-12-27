Finska jättelöftet slog till direkt i JVM
Oliver Suvanto, född 2008, är en av Finlands stora profiler i junior-VM. I 6-2-segern mot Danmark klev han också fram med sitt första mål för turneringen.
Finland fick inte loss Konsta Helenius till junior-VM. Istället är det inte ett lika namnkunnigt lag som tidigare. En av de stora profilerna är Oliver Suvanto. Centern är född 2008 och tippas kunna gå tidigt i NHL-draften i sommar. Med 190 centimeter är det en storvuxen center som är svår att möta.
Under säsongen har han också levererat för det finska juniorlandslaget.
I gårdagskvällens premiär mot Danmark skrev han också in sig i poängprotokollet. Det var i den första perioden som 17-åringen slog till i powerplay och satte 3-1 för Finland. Ett som till slut blev matchavgörande för finnarna.
Matchen slutade 6-2 till Finland som därmed tog en planenlig seger. Målskyttar var Roope Vesterinen (två mål), Onni Kalto, Aatos Koivu och Joona Sarelainen. För Danmark var det HV71:s William Bundgaard och Anton Linde som gjorde målen.
Source: Oliver Suvanto @ Elite Prospects
