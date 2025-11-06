Ny kross av Juniorkronorna – efter djurgårdsduons show

6-1 senast mot Schweiz. 9-3 i dag mot Slovakien. Juniorkronorna har hittills kört över sitt motstånd i Piestany i turneringen som är den sista inför junior-VM.

Återigen var det Viggo Björck som klev fram med två mål och en assist, samtidigt som Anton Frondell även han gjorde två mål.

Det är ett nästintill toppat svenskt U20-landslag som hittills har ställts mot decimerade motstånd i Schweiz och Slovakien. Flera av deras bästa spelare hör hemma i Nordamerika till vardags och har inte tagit sig till Piestany för den här turneringen. Det har lett till två krossar av Juniorkronorna.

Gårdagens premiär slutade 6-1 till Sverige mot Schweiz. I dag blev det ännu större siffror när Slovakien besegrades.

Redan efter tre minuter kom 1-0 av Lucas Pettersson. Slovakien hittade sedan en kvittering innan Anton Frondell presenterade sig med ett välplacerat skott i krysset. Han klev sedan fram bara 39 sekunder in i den andra perioden med ännu ett kanonskott till 3-1.

Liam Danielsson och Viggo Björck passade sedan fram varandra till 4-1 respektive 5-1.

Juniorkronorna med kross efter kross inför junior-VM

Slovakien klev fram med ännu en reducering innan Karl Sterner gjorde 6-2 i slutet av den andra perioden. I den tredje kom sedan 7-2 när Björck hittade rätt igen. Med två mål senast är han nu alltså uppe på fyra mål och en assist på två matcher i turneringen.

Det kom också 8-2 när Victor Eklund fick ett bra direktskottsläge mitt i slottet efter en fin assist från Ivar Stenberg. Jack Berglund passade sedan på att göra 9-2 i tom kasse. Det blev däremot inte matchens sista mål. För med drygt två minuter kvar reducerade Slovakien till 9-3.

Herman Liv stod i mål för Sverige och Anton Frondell blev utsedd till matchens lirare.

Source: Sweden U20 (all) @ Elite Prospects