Norge nära A-JVM – efter SHL-talangernas show

Under dagen möttes Österrike och Norge i B-JVM – norrmännen bjöd på en riktigt målfest och vann matchen med 7-3. Två drivande spelare var SHL-bekantingarna Niklas Aaram Olsen och Mikkel Eriksen.

Norge tog en övertygande seger mot Österrike. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Dagens drabbning mellan Norge och Österrike såg på förhand ut att bli en jämn match. Så blev dock inte fallet då Norge besegreade österrikarna med övertygande 7-3, mycket tack vare de blomstrande talangerna Mikkel Eriksen och Niklas Aaram Olsen.

Tio minuter in i den första perioden skulle norrmännen ledningen genom Jørgen Myhre, framspelad av Leksands Tinus Luc Koblar. Innan periodens slut skulle Norge utöka till 2-0 genom Elias Vatne, framspelad av Färjestads Mikkel Eriksen.

Just Mikkel Eriksen skulle återkomma i poängprotokollet ytterligare två gånger. Även Örebros Niklas Aaram Olsen skulle kliva av isen efter tredje perioden med tre poäng.

Tack vare dagens vinst mot Österrike är Norge allt närmare att ta klivet upp till A-gruppen. De måste plocka fyra poäng under sina nästkommande matcher mot Slovenien och Kazahkstan för att vinna B-gruppen och avancera till A-gruppen.