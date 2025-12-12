Under gårdagen drabbade Norge samman med Kazakstan i B-JVM, en match som de vann med överlägsna 10-2. Under krossen var Leksands Tinus Luc Koblar en av de spelare som stack ut mest.

Tinus Luc Koblar. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

Norge taktar mot en klar vinst i B-JVM och närmar sig ett avancemang till A-JVM. Under onsdagen besegrade dem utmanarna Österrike med 7-3 och under gårdagen krossade dem Kazakstan med övertygande 10-2.

Det tog mindre än en minut innan Leksands Tinus Luc Koblar gjorde 1-0 för Norge. 18-åringen skulle inte slå av efter ledningsmålet, vid matchens slut stod centern på imponerande fem poäng (3+2). Under turneringen har talangen noterats för åtta poäng (4+4).

Under morgondagen spelas den sista matchen i B-JVM och Norge ställs mot fjärdeplacerade Slovenien, vinner de den matchen så vinner de B-gruppen och avancerar till A-JVM.

Tinus Luc Koblar har noterats för fem poäng (3+2) på 21 matcher för Leksand i SHL under säsongen.

Source: Tinus Luc Koblar @ Elite Prospects