Magnus Hävelid kan inte ta ut Malte Vass i landslaget.

Foto: Bildbyrån.

Det var i mitten av april som Hockeysverige.se kunde berätta att Malte Vass är avstängd från landslaget . Bakgrunden till det är att han bröt sitt HG-avtal med Färjestad BK för att spela i Boston University. Backen var sedan uttagen till Juniorkronornas samling under våren - men stoppades då från att vara med.

Liknande historier finns även från Finland. Den dåvarande strategiska sportchefen Mike Helber berättade i april om bakgrunden till det beslutet.

– Det är det internationella förbundet som vi samarbetar med. Vi är överens med dem och ett antal andra länder, varav Finland är ett av dem. Tjeckien, Schweiz, Tyskland, vi har alla tillsammans med IIHF haft olika diskussioner och tar den här ställningen. Väljer man att bryta ett giltigt avtal i Sverige och lämna för college är man inte tillgänglig för landslagsspel, sa Helber då.

Malte Vass inte tillgänglig för Magnus Hävelid

När Magnus Hävelid nu har tagit ut sin trupp till World Junior Summer Showcase finns därför inte Malte Vass med.

Det innebär för förbundskaptenens, och landslagets, del att en av de bästa tillgängliga backarna inte är disponibel. Vass spelade U18-VM för svensk del och ansågs innan flytten till USA vara en av de främsta i 07-kullens backsida.

– Egentligen är det lite över mitt huvud, som tränare vill du alltid ha möjlighet att plocka ut dem du önskar. Det gäller även för alla länder. Sen växlar man upp en nivå och då blir det lite mer på landslagschef, strategisk sportchef och kanske till och med internationell hockey. Det är över vår nivå, vi som jobbar på isen, säger förbundskaptenen.

Det jobbas på en lösning

Den här situationen i Sverige är inte heller isolerad. Det finns fler exempel i andra länder där talangerna inte är tillgängliga för spel i landslagen. Med tanke på att fler svenska spelare blickar mot NCAA kan vi också få fler fall framöver.

Där även topptalangerna numera är väldigt attraktiva hos de stora skolorna.

Något som kan decimera våra landslag ordentligt på sikt. Just nu jobbas det på en lösning, och det återstår att se om Malte Vass blir tillgänglig för landslaget igen till nästa säsong.

– Jag får acceptera vissa saker där, jag ser att de jobbar på att hitta ett form av avtal som ska gynna samarbetet mellan ligorna. Så att inte en liga kan komma och plocka en spelare fast en annan klubb har honom under kontrakt. Man vill ha en bra spelplan för alla, att vi kan komma överens om det. Jag lämnar det lite åt sidan och hoppas på bästa möjliga lösning. Förhoppningsvis kanske det är löst inför nästa säsong, säger Magnus Hävelid.

Framtidens stjärnor med Magnus Hävelid

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Magnus Hävelid.

00:00 - Programstart

01:22 - Truppen till World Junior Summer Showcase

07:06 - Magnus Hävelids ”nya” resa efter guldsäsongen

10:28 - Förbundskaptenens ord om truppen till WJSS

15:50 - Hävelid om de nordamerikanska spelarna

22:56 - U18-hjältarnas avtryck hos Hävelid

32:02 - Konkurrensen på de offensiva spetspositionerna

42:26 - Det här vill Hävelid se från spelarna under WJSS

46:30 - Frukten av Sveriges guldkantade landslagssäsongen

Se hela avsnittet här

https://hockeysverige.se/lag/har-ar-juniorkronornas-nya-trupp-sex-spelare-fodda-08-tar-plats-agJmh9D2A5MJ/