Viggo Björcks imponerande spel de sista månaderna gör honom allt hetare inför NHL-draften. På TSN-profilen Craig Buttons färska ranking kliver VM-svensken upp på fjärde plats – och jämförs med en av NHL:s bästa tvåvägscentrar.

”Swedish Nick Suzuki”.

Det är vad TSN:s Craig Button kallar Viggo Björck. Samtidigt lyfter han upp Djurgårdens jättelöfte på fjärde plats på sin ranking inför NHL-draften i Buffalo nästa månad.

Nick Suzuki är kapten för Montréal Canadiens och ses som favorit att ta hem Selke Trophy som ges till NHL:s bästa defensiva forward. Centern kommer från en grundserie där han gjorde över 100 poäng och var även en del av Kanadas silverlag i OS. Under våren har han hjälpt Montréal till Eastern Conference-final, där man ställs mot Carolina Hurricanes med start i natt.

Button ser tydliga likheter mellan Suzuki och Björck.

– Jag tyckte att han var Sveriges bästa spelare under JVM, säger den tidigare general managern för Calgary Flames om svensken.

– Jag tyckte att han var helt otrolig sett till sitt tvåvägsspel och allt han gjorde. Jag tittade på hur de använde honom. Tre mot fem, fyra mot fem, viktiga tekningar i defensiv zon, powerplay, matchningar fem mot fem – allt. Jag tycker att han är briljant. Han är överallt där han behöver vara och överallt där motståndarna inte vill att han ska vara.

Chicago Blackhawks, där tidigare lagkamraten Anton Frondell återfinns, sitter på fjärdevalet i sommarens NHL-draft. Där tycks dock många tro att en annan svensk kommer att hamna. Nämligen Ivar Stenberg.

Button rankar Stenberg tvåa efter Gavin McKenna, men har tidigare sagt att han tror att San Jose Sharks kommer att drafta en back som andra spelare eftersom det speglar deras behov. Det skulle i sådana fall bli Carson Carels eller Chase Reid, som är rankade trea respektive femma av Craig Button. Han tror också att Vancouver, som har tredjevalet, kommer att välja en center i form av Caleb Malhotra som är son till Manny Malhotra som väntas ta över som ny coach i Canucks. Om så blir fallet skulle Stenberg falla rakt i knäet på Blackhawks.

Gustafsson och Command lyfter – Hermansson och Nordmark sjunker

Button har totalt fyra svenskar i första rundan – varav samtliga topp-15. Utöver Björck och Stenberg återfinns HV71-backen Malte Gustafsson som elva och Örebros center Alexander Command som 13:e spelare. Båda två stärkte sina aktier inför draften efter att ha imponerat på U18-VM där de svenska Småkronorna vann guld tidigare i månaden.

– Han påminner mig mycket om [Buffalo Sabres-backen] Mattias Samuelsson, säger Button om Gustafsson.

– Stor, spelare med bra räckvidd och en utmärkt skridskoåkare. Tävlingsinriktad, går rakt på dig, vill trycka ner dig och plocka bort dig ur spelet. Han stöter bort motståndare.

Samma sak gäller dock inte MoDos Elton Hermansson och Djurgårdens Marcus Nordmark. Båda två placeras långt ifrån första rundan av Button. Hermansson rankas 49:a och Nordmark 61:a. Button har Luleåbacken William Håkansson som 51:a, Leksands center Adam Andersson som 54:a och Rögles forward Nils Bartholdsson som 59:a på sin topp 64-ranking.

NHL-draften genomförs 26-27 juni i Buffalo. Toronto Maple Leafs har förstavalet efter att ha vunnit draftlotteriet tidigare i månaden.

Craig Buttons ranking inför NHL-draften 2026