Uppgifter: Han är nästa AIK-värvning

AIK fortsätter att rusta inför kommande säsong.

Nu kommer Expressen med uppgifter om att backen Tim Theocharidis är klar för Gnaget.

AIK satsar ordentligt inför nästa säsong i Hockeyallsvenskan. Klubben har redan gjort klart med tunga namn som Jhonas Enroth, Taylor Vesel och Olli Vainio.

Nu ser man ut att vara nära ny tung backförstärkning. Enligt kvällstidningens uppgifter ska kanadensaren Tim Theocharidis vara klar för de svartgula.

27-åringen kom till Sverige och Kalmar 2023 och gjorde dundersuccé med 49 poäng på 51 matcher. Därefter har han spenderat två säsonger i Björklöven och var med och spelade upp Umeå-laget i SHL. Nu ser han alltså ut att återförenas med tidigare tränaren Viktor Tuurala.

Source: Tim Theocharidis @ Elite Prospects