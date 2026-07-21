Leo Sundqvist ersätter Marcus Nordmark i Juniorkronorna.

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Lyssna på Framtidens stjärnor med Magnus Hävelid inför turneringen i spelaren ovan!

Marcus Nordmark har haft en lång säsong med USM-slutspel, U18-VM-guld, combine och NHL-draft de senaste månaderna. Nu står det klart att talangen inte kommer till spel i WJSS i Windsor, som börjar senare i veckan.

Då blir det istället Brynäs IF:s Leo Sundqvist som får chansen.

Talangen gjorde 29 mål på 35 matcher i U20 Nationell förra säsongen. Samtidigt fick han även chansen i SHL med Brynäs vid elva tillfällen. Han avslutade även säsongen med att spela med U19-landslaget. Där blev det sex poäng på sju matcher.

Leo Sundqvist får chansen i Juniorkronorna

Nu får han chansen med Juniorkronorna i vad som är första turneringen på resan mot JVM.

Leo Sundqvist har varit med en del med landslaget under de senaste åren. Däremot har han aldrig spelat något mästerskap för Sverige. Det återstår nu att se om 19-åringen kan övertyga Magnus Hävelid om en plats i nästa års trupp.

Laget samlas i början av veckan för tre träningsdagar i Enköping innan de reser vidare mot Windsor och Kanada.